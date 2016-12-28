Всі розділи
Укр / Рус

Гройсман пригрозив бізнесу штрафами за невиплату "мінімалки" 3200

Середа, 28 грудня 2016, 10:03

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав бізнес забезпечити виплату своїм працівникам заробітної плати на рівні не менше ніж мінімальна у 3,2 тисяч гривень.

Про це він заявив у вівторок, спілкуючись із журналістами у Державній пожежно-рятувальній частині № 13 у Києві, передає прес-служба уряду.

"Для бюджетної сфери у країні є достатньо коштів для виплати заробітної плати і лікарям, і вчителям, і усім іншим бюджетним категоріям", - наголосив глава уряду.

Він також нагадав, що у бюджеті на 2017 рік прийнято рішення про підвищення першого тарифного розряду до 1,6 тисяч гривень. Таким чином, заробітна плата буде нараховуватися не від 1,335 тисяч гривень, як було раніше, а від 1,6 тисяч гривень.

Прем’єр застеріг роботодавців від зловживань, наприклад щодо оформлення працівника на півставки, неповний робочий день.

Він нагадав, що було розширено повноваження органів влади, у тому числі органів місцевого самоврядування, щодо перевірок на підприємствах.

"Виявлене неспівпадіння у тому, що людина працює повний робочий день, а оформлена як на неповний, каратиметься штрафом у сотні тисяч гривень. За недопуск відповідальних осіб на підприємство для здійснення перевірки також передбачені штрафні санкції", - підсумував Гройсман.

Нагадаємо, підвищення мінімальної зарплати закладено у закон "Про Державний бюджет України на 2017 рік", який парламент ухвалив 21 грудня.

Економічна правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Кабмін Гройсман зарплата
Матеріали за темою
Гройсман розраховує на збільшення видобутку газу наступного року 27 грудня 2016, 09:01
Уряд увів штрафи за приховування даних про кінцевих бенефіціарів 26 грудня 2016, 15:33
Новий газопровід на Генічеськ коштуватиме 220-240 мільйонів – Кістіон 23 грудня 2016, 11:08
Реклама:
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 217.118.83.---petrius28.12.2016 12:24
Когда появится конкуренция на рынке труда, тогда и зарплаты поднимутся. Если экономика в упадке, то работника проще уволить, чем платить ему. Нужно создавать условия для развития бизнеса в первую очередь - понижать налоги для мелких самозанятых.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті