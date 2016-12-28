Гройсман пригрозив бізнесу штрафами за невиплату "мінімалки" 3200

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав бізнес забезпечити виплату своїм працівникам заробітної плати на рівні не менше ніж мінімальна у 3,2 тисяч гривень.

Про це він заявив у вівторок, спілкуючись із журналістами у Державній пожежно-рятувальній частині № 13 у Києві, передає прес-служба уряду.

"Для бюджетної сфери у країні є достатньо коштів для виплати заробітної плати і лікарям, і вчителям, і усім іншим бюджетним категоріям", - наголосив глава уряду.

Він також нагадав, що у бюджеті на 2017 рік прийнято рішення про підвищення першого тарифного розряду до 1,6 тисяч гривень. Таким чином, заробітна плата буде нараховуватися не від 1,335 тисяч гривень, як було раніше, а від 1,6 тисяч гривень.

Прем’єр застеріг роботодавців від зловживань, наприклад щодо оформлення працівника на півставки, неповний робочий день.

Він нагадав, що було розширено повноваження органів влади, у тому числі органів місцевого самоврядування, щодо перевірок на підприємствах.

"Виявлене неспівпадіння у тому, що людина працює повний робочий день, а оформлена як на неповний, каратиметься штрафом у сотні тисяч гривень. За недопуск відповідальних осіб на підприємство для здійснення перевірки також передбачені штрафні санкції", - підсумував Гройсман.

Нагадаємо, підвищення мінімальної зарплати закладено у закон "Про Державний бюджет України на 2017 рік", який парламент ухвалив 21 грудня.

Економічна правда