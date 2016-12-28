Стокгольмський суд стягнув з ОПЗ 250 мільйонів на користь Фірташа

25 липня цього року Стокгольмський арбітраж задовольнив другий позов Ostchem і стягнув з ОПЗ 193,36 млн дол. основного боргу за поставки газу і 57,8 млн дол. пені за прострочення платежів.

Про це йдеться в ухвалі Южненського міського суду Одеської області від 22 грудня, через який Ostchem намагався отримати дозвіл на примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу, пише liga.net.

Раніше про це рішення не було відомо, пише видання.

Як відомо, 31 березня цього року, Стокгольмський арбітраж задовольнив клопотання Ostchem Holding Limited і постановив Одеському припортовому заводу до 31 серпня 2016 року утриматися від відчуження або обтяження будь-яким чином своїх необоротних активів.

Суд відмовив задовольнити клопотання компанії Фірташа в зв'язку з неправильним оформленням документів юристами Ostchem.

Нагадаємо, Ostchem з 2012 року була єдиним постачальником газу на завод, а інші компанії Фірташа - з березня 2013 року, монопольними покупцями продукції заводу.

Борг утворився за контрактом з Ostchem на поставку газу від 20 січня 2013 року. Він сформувався в вересні-грудні 2013 року.

Саме в цей період "Газпром" знизив ціну газу для Ostchem з 430 до 265 доларів за тисячу кубометрів. Але для ОПЗ компанія Фірташа продовжувала продавати газ по 430 дол.

Пільговий газ закачувався структурами Фірташа в підземні сховища.

Як повідомлялося, Фонд державного майна після закінчення терміну подачі не отримав жодної заявки на участь в конкурсі з продажу 99,567% ПАТ "Одеський припортовий завод".

Раніше співрозмовник, близький до керівництва Фонду державного майна повідомив ЕП, що готується план згортання приватизації ОПЗ.

31 грудня виробничі потужності ПАТ "Одеський припортовий завод" будуть зупинені, а саме підприємство вживе заходів для передачі цілісного майнового комплексу в оренду.