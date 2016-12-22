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OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Четверг, 22 декабря 2016, 20:00

Все еще про Приватбанк – главные новости за 22 декабря.

"Приватбанк" национализировали в воскресенье, но банк продолжает оставаться главным ньюсмейкером:

Государство купило банк за гривну. Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций Приватбанка.

"Поскольку капитал Приватанка приобрел отрицательное значение, Фонд гарантирования, согласно Закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", продал акции этого банка Министерству финансов в полном объеме за одну гривну", - говорится в сообщении.

За национализацию Приватбанка каждый украинец заплатит по 3 тысячи.

"К сожалению, это было плохое решение, но лучшее из возможных. Государство проиграло. Оно потратит 116 миллиардов гривен на капитализацию за счет увеличения своего госдолга", - заявил заместитель главы Национального банка Олег Чурий.

А Министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Наблюдательный совет национализированного Приватбанка уже сформирован.

К концу дня в Приватбанке должны были снять все ограничения. 

"Хотел бы отметить для клиентов банка, в течение трех последних дней, которые работала временная администрация, были наложены ограничения на деятельность банка. Однако сегодня решением правления все эти ограничения сняты и сегодня до конца дня клиенты получат полный набор услуг, который ранее предоставлялся "Приватбанком", - отметил новый председатель правления "Приватбанка" Александр Шлапак.

Еще Приватбанк перевел свои еврооблигации в капитал.

"Это было решение Национального банка, и я думаю, что мы вместе с НБУ постараемся или найти общий язык с держателями облигаций, а если нет, то будем в судебном порядке доказывать правоту", - сказал новый председатель правления Приватбанка Александр Шлапак.

Кстати, Шлапак считает, что процентные ставки в банке необходимо снизить.

"Никаких новых дополнительных комиссий вводиться не будет, могу пообещать это 100%. Что касается процентных ставок, у меня решения нет. Я бы, скажу откровенно, хотел бы их снизить, чтобы уменьшить, на сегодняшний день, расходную часть банка, поскольку сегодня мы имеем ставки выше рынка", - заявил он.

И еще. Сегодня, экс-правление банка озвучило свою версию национализации. Если коротко – во всем виновата глава НБУ Валерия Гонтарева, "которая вела целенаправленную политику по уничтожению банка".

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