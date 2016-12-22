Новий голова "Приватбанку": Я би знизив відсоткові ставки

Високі відсоткові ставки, які "Приватбанк" тримав протягом останнього часу, були пов’язані з проблемою ліквідності банку.

Про це заявив новий голова правління "Приватбанку" Олександр Шлапак.

"Ніяких нових додаткових комісій вводитися не буде, можу пообіцяти це 100%. Що стосується відсоткових ставок, в мене рішення немає. Я би, скажу відверто, хотів би їх понизити, щоб зменшити, на сьогоднішній день, видаткову частину банку, оскільки сьогодні ми маємо ставки вище ринку", - заявив він.

За його словами ті ставки, які Приватбанк тримав протягом останнього часу, були пов’язані з проблемою ліквідності банку.

"Сьогодні немає жодних проблем у ліквідності банку – я це підкреслюю. Банк забеспечений ресурсами в такий спосіб, що йому може позаздрити будь-який банк в Україні. В нас немає проблем з формуванням ресурсів", - додав Шлапак.

Він нагадав, що до нового року капітал банку буде поповнено на 43 млрд гривень.

"Більше того, ми, відповідно до плану розвитку банку, проведемо ще додатковий аудит стосовно того, що в банку діється і в разі необхідності внесення додаткових коштів, уряд це обов’язково зробить. Коли ми будемо забезпечені ресурсом в такий належний спосіб, я переконаний, ми повернемося як до питання зниження ставок по депозитам, але, обов’язково і по кредитам", - завершив Шлапак.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України підтримали націоналізацію Приватбанку.

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Економічна правда