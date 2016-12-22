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За націоналізацію Приватбанку кожен українець заплатить по 3 тисячі - НБУ

Четвер, 22 грудня 2016, 12:02

Від націоналізації Приватбанку найбільше програла держава, адже витратить на його капіталізацію 116 мільярдів гривень за рахунок збільшення держборгу.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив заступник глави Національного банку Олег Чурій.

"На жаль, це було погане рішення, але краще з можливих. Держава програла. Вона витратить 116 мільярдів гривень на капіталізацію за рахунок збільшення свого держборгу", - сказав Чурій.

За його словами, підрахунки економістів показали, що сума боргу з розрахунку на кожного українця збільшилася на 3 тисячі гривень.

"Кожному націоналізація коштує 3 тисячі", - додав заступник глави НБУ.

Як повідомлялося, 21 грудня Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.

Перехідний період тривав 72 години. У понеділок, 19 грудня, голова Національного банку Валерія Гонтарева заявила: Приватбанк зарахований до категорії неплатоспроможних.

За її словами, дефіцит капіталу банку становив 116 млрд гривень, а 97% корпоративного кредитного портфеля було роздано компаніям, пов'язаним з акціонерами.

Цю "дірку" держава планує закрити випуском облігацій держпозики. Перший транш цінних паперів на 43 мільярди гривень буде випущений до кінця року.

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Приватбанк НБУ
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