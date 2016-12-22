Данилюк: Наглядова рада Приватбанку вже сформована

Міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що Наглядова рада націоналізованого Приватбанку вже сформована.

Про це він сказав під час прес-конференції у Дніпрі.

"Вже сформована Наглядова рада Приватбанку. Я ще залишу певну інтригу, ввечері ми презентуємо нову команду, просто зараз їх тут немає, і мені здається, що краще це було б робити з Києва, деякі члени Наглядової ради знаходяться там", - сказав Данилюк.

"Це будуть представники від держави - два члени, а решта будуть представники міжнародних фінансових організацій, а також незалежні експерти та спеціалісти в банківській сфері", - заявив міністр.

"Ось така комбінація професійної Наглядової ради з високим рівнем довіри, а також професійної команди, яка буде управляти безпосередньо банком, і є запорукою успіху на майбутнє", - підсумував Данилюк.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у нову команду Приватбанку увійдуть Олександр Дубровін, Галина Пахачук і Олексій Бережний.

Як повідомлялося, 21 грудня Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.

Перехідний період тривав 72 години. У понеділок, 19 грудня, голова Національного банку Валерія Гонтарева заявила: Приватбанк зарахований до категорії неплатоспроможних.

За її словами, дефіцит капіталу банку становив 116 млрд гривень, а 97% корпоративного кредитного портфеля було роздано компаніям, пов'язаним з акціонерами.

Цю "дірку" держава планує закрити випуском облігацій держпозики. Перший транш цінних паперів на 43 мільярди гривень буде випущений до кінця року.

Економічна правда