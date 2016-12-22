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Данилюк: Наглядова рада Приватбанку вже сформована

Четвер, 22 грудня 2016, 12:19

Міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що Наглядова рада націоналізованого Приватбанку вже сформована.

Про це він сказав під час прес-конференції у Дніпрі.

"Вже сформована Наглядова рада Приватбанку. Я ще залишу певну інтригу, ввечері ми презентуємо нову команду, просто зараз їх тут немає, і мені здається, що краще це було б робити з Києва, деякі члени Наглядової ради знаходяться там", - сказав Данилюк.

"Це будуть представники від держави - два члени, а решта будуть представники міжнародних фінансових організацій, а також незалежні експерти та спеціалісти в банківській сфері", - заявив міністр.

"Ось така комбінація професійної Наглядової ради з високим рівнем довіри, а також професійної команди, яка буде управляти безпосередньо банком, і є запорукою успіху на майбутнє", - підсумував Данилюк.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у нову команду Приватбанку увійдуть Олександр Дубровін, Галина Пахачук і Олексій Бережний.

Як повідомлялося, 21 грудня Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.

Перехідний період тривав 72 години. У понеділок, 19 грудня, голова Національного банку Валерія Гонтарева заявила: Приватбанк зарахований до категорії неплатоспроможних.

За її словами, дефіцит капіталу банку становив 116 млрд гривень, а 97% корпоративного кредитного портфеля було роздано компаніям, пов'язаним з акціонерами.

Цю "дірку" держава планує закрити випуском облігацій держпозики. Перший транш цінних паперів на 43 мільярди гривень буде випущений до кінця року.

Економічна правда

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Приватбанк Данилюк
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IP: 46.133.32.---mykasiev22.12.2016 12:41
Як то кажуть "обличчя до обличчя" -
на Укргазбанку вже опробувана непогана схема "безповортного кредитування" - як було у випадку з кредитом на 100 "старих" - ще по 4,50 - мільйончиків конторці яка земельну ділянку оформлену за фіктивною адресою заклала. Справа закінчилася "пробаченням кредит".

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Отака то ... малята
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