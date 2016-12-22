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Приватбанк перевів свої єврооблігації в капітал

Четвер, 22 грудня 2016, 13:02

Єврооблігації Приватбанку потрапили до переліку переведених в капітал фінансових інструментів.

Про це заявив новий голова правління Приватбанку Олександр Шлапак.

"Єврооблігації чомусь потрапили до переліку тих фінансових інструментів, які були переведені в капітал", - підтвердив Шлапак.

"Це рішення було Національного банку, і я думаю, що ми разом з НБУ будемо намагатися або знайти спільну мову з утримувачами облігацій, а якщо ні, то будемо в судовому порядку доводити правоту", - сказав міністр.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що єврооблігації "Приватбанку" підлягають операціям bail-in.

Bail-in - механізм, який використовується при санації проблемних банків і передбачає або конвертацію депозитів в акції фінустанови, або переоформлення вкладів в спеціальний субординований кредит на поповнення капіталу.

Економічна правда

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