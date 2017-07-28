Війна за монополію: чи зможе МАУ зупинити Ryanair

Чому авіакомпанія Ігоря Коломойського пішла в суди, що втратить держава та чи вплине це на перемовини з Ryanair.

Протистояння міністра інфраструктури Володимира Омеляна з компанією "Міжнародні авіалінії України" Ігоря Коломойського набирає обертів.

У середу стало відомо, що МАУ подала низку позовів до суду, якими вимагає розірвати угоду між лоукостером Ryanair і аеропортом "Львів", заборонити міністерству надавати сприяння ірландській компанії та компенсувати українській авіакомпанії десятки мільйонів гривень "втрат".

Крім цього, авіаперевізник надіслав до Генеральної прокуратури заяву щодо вчинення кримінального правопорушення Омеляном.

Натомість, міністр каже, що МАУ свідомо блокує розвиток авіаційної галузі країни та порадив власникам і керівництву компанії сконцентруватися на питанні сплати до бюджету 400 млн зборів, які ті заборгували державі.

На його думку, ситуація вирішиться найближчим часом та жодним чином не завадить перемовинам з Ryanair. На ринку вважають інакше. ЕП розбиралася, чого хоче добитися МАУ цією суперечкою, що від цього втратить держава та чи вплине це на перемовини з Ryanair.

Чого добивається МАУ

27 липня Омелян оприлюднив три судових позови авіакомпанії МАУ до Міністерства інфраструктури, аеропорту "Львів" та ірландського лоукостера Ryanair. Всі вони були подані до Господарського суду Києва.

Відправною точкою у позовах вказана зустріч Омеляна з комерційним директором Ryanair Девідом О'Брайаном, яка відбулася 15 березня.

У МАУ стверджують, що під час цієї зустрічі був укладений меморандум, яким начебто ірландській авіакомпанії надавалися ексклюзивні умови обслуговування в "Борисполі", не доступні МАУ. Саме це, зазначає авіакомпанія у позові, дозволило лоукостеру продавати квитки за низькими цінами.

Через це буцімто компанія була вимушена знизити ціни на квитки за маршрутами Київ-Лондон, Київ-Стокгольм та Київ-Амстердам та зазнала збитків. У зв'язку з цим МАУ просить суд визнати недійсним укладання меморандуму та стягнути з Мінінфраструктури понад 20 млн гривень на її користь.

Інший позов стосується аеропорту "Львів". На думку МАУ, ірландський лоукостер тут теж отримав особливі умови, що дозволило йому продавати квитки за безцінь.

У цій справі вимоги української авіакомпанії наступні: угоду аеропорту з Ryanair визнати недійсною, меморандум МІУ з лоукостером — також. Ще одна вимога — надати МАУ копії договору про умови обслуговування в аеропорту "Львів" та згоду міністерства на його укладання.

Експерти авіаційної галузі у розмові з ЕП в один голос заявляють, що цей пункт виконати буде неможливо, оскільки ця інформація відноситься до комерційної таємниці.

У третьому позові компанія просить суд заборонити Міністерству інфраструктури надавати сприяння лоукостеру у питанні знижок, пільг або інших переваг, які сама МАУ отримати не може.

Окрім судових позовів, представники МАУ також подали до Генеральної прокуратури заяву про вчинення кримінального правопорушення Омеляном та головою аеропорту "Львів" Тетяною Романовською.

У заяві зазначається, що Романовська за підтримки Омеляна незаконно надала знижки на обслуговування новим перевізникам в аеропорту "Львів", а міністр ще і зобов'язався надати аналогічні пільги на обслуговування в аеропорту "Бориспіль".

"Зазначені пільги не доступні існуючим перевізникам, які вже виконують рейси в зазначені аеропорти, в тому числі і авіакомпанії МАУ. В результаті таких дій МАУ та державі завдано істотних збитків", — наголошується в документі.

Суд розбереться

Омелян вважає судові позови МАУ безпідставними.

"Позовні заяви стосуються іноземного суб'єкта — Ryanair. Лише процедура його виклику триватиме понад 6 місяців. Позови є необґрунтованими та безпідставними. За такою логікою, яка викладена у суті позовів, самі угоди між МАУ та "Борисполем" також можуть бути визнані недійсними", — заявив міністр.

"Позови МАУ — це пряме втручання у домовленості інших авіакомпаній з аеропортами. Те, що ми бачимо, це зумисне блокування українського ринку", — наголосив Омелян.

За його словами, міністерство подумує над зустрічним позовом та позбавленням МАУ привілейованого становища в аеропортах.

У свою чергу керуючий партнер ECOVIS Bondar & Bondar Олег Бондар, який здійснює юридичний супровід справ МАУ, каже, що меморандум, який підписав Омелян з Ryanair, суперечить закону і укладений з перевищенням повноважень.

На його думку, умови обслуговування, які "аеропорт під тиском міністра надав Ryanair, є дискримінаційними і порушують закон".

"Декларація благих намірів не може виправдовувати порушення закону. Якщо міністр порушив закон, то він повинен нести юридичну відповідальність", — заявив Бондар.

Свою позицію стосовно судових позовів та звернення до ГПУ висловила й голова аеропорту "Львів" Тетяна Романовська.

"У зверненні до прокуратури МАУ подало не правдиву інформацію, яка покликана на здійснення тиску на держпідприємство", — повідомила вона.

Напередодні вона оприлюднила дані щодо знижок, які авіакомпанія Коломойського отримувала протягом липня-грудня минулого року та січня-червня поточного.

Як заявила Романовська, МАУ отримує знижку 80% по аеропортових зборах на обслуговування кожного додаткового регулярного рейсу понад установлене число польотів, яке в літній період становить 80 регулярних рейсів протягом одного місяця, а в зимовий — 60 рейсів за місяць.

Позиція аеропорту "Львів" наведена у документі:

Які перспективи у справи

"Це вже межа, за яку краще було б не переходити. Зрозуміло, що необхідно захищати своє становище на ринку, і кожен бізнес це робить, але це вже за межею", — каже авіаційний експерт Сергій Хижняк.

На його думку, в першу чергу цей кейс зашкодить іміджу України за кордоном. "Ці події висвітлюються в іноземній пресі, як правило, не з кращого боку. Це стосується не тільки авіакомпаній, які хотіли виходити на ринок, а й інших потенційних інвесторів", — наголошує експерт.

Хижняк вважає, що у такий спосіб МАУ, насправді, намагається відбити у Ryanair будь-яке бажання виходити на український ринок. "Інші компанії будуть стежити за цим кейсом і робити для себе висновки: навіщо витрачати час і гроші, якщо вийти на ринок не виходить", — підсумував експерт.

Загалом, це уже не перший випадок, коли МАУ намагається через суд заблокувати вихід на ринок інших авіакомпаній.

Останній такий випадок приходиться на 2014 рік, коли суд задовольнив позов МАУ до Мінінфраструктури та скасував надання авіакомпанії "Atlasjet Україна" прав на виконання польотів за всіма міжнародними маршрутами.

Проте, на думку експерта в сфері транспорту та інфраструктури Олександра Кави, суперечка з ірландським лоукостом не дасть жодного результату. "Перспектив у цього кейса не бачу, просто політична справа і все", — каже він.

Експерт впевнений, що ці позови жодним чином не вплинуть ані на Ryanair, ані на інші лоукост-компанії.

"Якщо їм буде цікаво і вони побачать можливість для заробітку, вони зайдуть на ринок, якщо ні — відмовляться. Подібні справи жодним чином на них не вплинуть. Бізнес дивиться на цифри, на заробіток, а такі політичні балагани бізнесу не цікаві", — зазначає він.

Омелян, наприклад, впевнений, що Ryanair повернеться в Україну уже до кінця поточного року. Час покаже, а ЕП продовжує слідкувати за конфліктом.