МАУ хоче відсудити у Мінінфраструктури 20 мільйонів через Ryanair

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" подала судовий позов до Міністерства інфраструктури з вимогою відшкодувати 20,05 млн гривень збитків, зазнаних через можливий захід лоукостера Ryanair.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Омелян повідомив, що МАУ використовуює всі можливості, щоб заблокувати захід лоу-костів в державу і дати можливість літати українцям в десятки разів дешевше по Європі і світі, збільшити потік туристів в Україну в рази.

"Як підтвердження моєї правоти, вчора отримав ряд судових позовів МАУ, суть яких наступна: скасувати контракт Ryanair з аеропортом Львова; заборонити Міністерству надавати сприяння Ryanair в Україні", - написав міністр.

"Ну, і вишенька на торті, через можливий захід Раянейр в Україну, компанія МАУ була змушена знизити ціни і завдала собі збитків. Тому, "національна" авіакомпанія просить суд, щоб Міністерство інфраструктури компенсувало їм десятки мільйони гривень "втрат", - додав він.

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Економічна правда