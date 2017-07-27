Аеропорт Львів оприлюднив знижки, які отримує МАУ

Міжнародний аеропорт Львів розкрив програму знижок, якою користується авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" при польотах на львівських маршрутах.

Відповідну інформацію оприлюднив ЦТС.

Як повідомила гендиректор аеропорту Тетяна Романовська, МАУ отримує знижку 80% по аеропортових зборах на обслуговування кожного додаткового регулярного рейсу понад установлене число польотів, яке в літній період становить 80 регулярних рейсів протягом одного календарного місяця, а в зимовий - 60 регулярних рейсів за календарний місяць .

За даними Романовської, стандартну угоду IATA з наземного обслуговування між МАУ і аеропортом укладено 1 січня 2014 року. Цим документом і визначені програми знижок, які може вибрати авіакомпанія.

Тим часом, 18 травня 2016 року аеропорт Львів з метою стимулювання зростання перевезень прийняв Положення про понижуючі коефіцієнти до граничних ставок аеропортових зборів, послуг з наземного обслуговування повітряних суден і пасажирського обслуговування.

За словами Романовської, аеропорт пропонував МАУ внести зміни в діючий між сторонами договір, щоб відобразити зміни, але МАУ не зверталася з клопотанням про те, що хоче вибрати іншу програму знижок.

Що стосується наземного обслуговування повітряних суден, Положення передбачають, що при виконанні 30 і більше рейсів протягом одного календарного місяця авіакомпанія отримує знижку 70% на всі рейси.

"Звертаємо увагу на те, що МАУ користується значно вищою знижкою - у розмірі 70% (згідно з пунктом 3.5 Положень)! Прагнення МАУ отримати знижку в розмірі 50% замість 70% є як мінімум нелогічним", - заявляють в аеропорту Львів.

Нагадаємо, 26 липня МАУ подала три позови до суду, в рамках яких вимагає розірвати договір між Ryanair і аеропортом Львів, визнати меморандум між МІУ і лоукостером від 15 березня недійсним, витребувати копію договору між авіакомпанією та аеропортом Львів, а також стягнути з міністерства 20,05 млн гривень нібито понесених МАУ збитків.

У свою чергу, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що міністерство може направити зустрічний позов авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", щоб позбавити перевізника привілейованого становища на ринку.

Пізніше Омелян порадив власникам і керівництву МАУ "сконцентруватися на питанні сплати до державного бюджету 400 млн зборів, які вони вже заборгували".