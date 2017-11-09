OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про Курченка, про газ, про приватизацію, про обшуки, про ЖКХ, про Газпром.

Про Газпром. Початок будівництва трубопроводу Nord Stream 2 буде відкладено через заперечення з боку Данії, яка готує поправки, що закривають для проекту територіальні води країни.

Про ЖКХ. Верховна Рада підтримала у повторному другому читанні проект закону №1581-д "Про житлово-комунальні послуги".

Про газ. Українська дочірня компанія міжнародного енерготрейдера AOT Energy - АОТ Енерджі Україна - отримала ліцензію на постачання природного газу.

Про приватизацію. Верховна рада прийняла закон про приватизацію держмайна №7066 за основу.

Про Курченка. Від продажу нафтопродуктів Курченка держава отримає 102 млн гривень в ліквідованому "Фортуна-банк".

Про нардепа Рибалку. Народні депутати підтримали постанову, якою звільнили Сергія Рибалку з посади голови фінансового комітету парламенту.

Про обшуки. В Державній фіскальній службі пройшли обшуки у відповідь на арешт 450 млн одеського контрабандиста.

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