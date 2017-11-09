4G для обраних: чи запрацює в Україні зв'язок четвертого покоління

Чи потрібне Україні 4G, чи виросте вартість мобільного зв'язку після його запуску, хто зможе користуватися цією послугою? Відповіді на ці та інші питання ЕП отримала у стратегічного директора напрямку мережевих рішень шведської компанії Ericsson Йонаса Неслунда. (Рос.)

В 2018 году мобильные операторы Украины запустят мобильную связь четвертого поколения — 4G. Для этого они на двух государственных тендерах купят лицензии на радиочастоты в диапазоне 2 600 МГц и 1 800 МГц. Первый тендер состоится в январе 2018 года, второй, по данным источников ЭП, — в феврале 2018 года.

Швеция первой запустила 4G в декабре 2009 года. В 2017 году 4G стал стандартом мобильной связи во всех развитых странах мира.

Украина с горем пополам запустила 3G в 2015 году. Украинцам только предстоит узнать, что такое жизнь с 4G. Это в десятки раз большие скорости передачи данных, мгновенный отклик сайтов, лучшее покрытие страны радиосигналом.

Нужно ли Украине 4G, вырастет ли стоимость мобильной связи после его запуска, кто сможет пользоваться этой услугой? Ответы на эти и другие вопросы "Экономическая правда" получила у стратегического директора направления сетевых решений шведской компании Ericsson Йонаса Нэслунда.

— Вырастет ли стоимость мобильной связи после запуска 4G?

— В первую очередь, это зависит от планов мобильных операторов. В странах, где был запущен LTE (Long-Term Evolution — долговременное развитие, официальное название 4G. — ЭП), стоимость тарифных планов не изменилась.

Операторы начали увеличивать лимиты на передачу данных в действующих тарифных планах. В США после запуска LTE оператор T-Mobile вывел на рынок безлимитные пакеты. С технологией 3G у них не было такой возможности. Дело в том, что эффективность инвестиций в 4G более высокая, чем в 3G.

Себестоимость услуг для оператора на оборудовании будет самая низкая именно на технологии 4G. Стоимость каждого гигабайта для оператора будет ниже, чем на технологии 3G. Это потому, что операторы смогут передавать абонентам больше данных и смогут покрыть большую территорию.

— Чем с технической точки зрения 4G отличается от 3G?

— 3G использует для работы полосу радиочастот шириной 5 МГц. Для увеличения пропускной способности можно добавить еще одну полосу 5 МГц и еще 5 МГц. Однако эти полосы должны идти последовательно друг за другом.

Как известно, в феврале 2015 года "большая тройка" мобильных операторов купила лицензии на полосы радиочастот для 3G. Ширина этих полос составила 15 МГц в диапазоне до 2 000 МГц и 15 МГц — в диапазоне 2 100 МГц.

Источник: "Киевстар"

Одно из главных отличий и преимуществ технологии LTE в том, что она позволяет объединять очень узкие — от 1,4 МГц — полосы радиочастот из разных диапазонов: 700, 800, 900, 1 800, 2 100, 2 300, 2 600, 3 500 МГц. Технология позволяет набрать полосу шириной до 40 МГц. Это важно по двум причинам.

Во-первых, в ближайшее время для 4G будут отведены частоты в двух "далеких" друг от друга диапазонах — 1 800 МГц и 2 600 МГц. Эти полосы операторам нужно будет объединить для максимально эффективного использования.

Во-вторых, диапазон 1 800 МГц очень фрагментирован — неравномерно распределен среди трех мобильных операторов. Если не реорганизовать спектр, операторам придется объединять собственные узкие полосы радиочастот.

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Все эти преимущества 4G служат одной цели: максимально увеличить ширину полосы радиочастот. Чем шире полоса, тем лучше будет работать технология 4G.

Еще очень важно, что 4G-смартфоны сами совмещают разные полосы частот. То есть агрегация частот происходит на самом устройстве. В технологии 3G агрегация происходит на уровне сети мобильного оператора.

— В Украине смартфонами пользуются 60% абонентов мобильной связи. Из этих 60% только 15-20% смартфонов поддерживают 4G. Достаточно ли в стране потенциальных пользователей, чтобы запускать такой проект?

— По данным Ericsson, в Украине проникновение смартфонов составляет 66%, а терминалов 4G — 25-30%. Даже если таких терминалов 15%, их хватит для запуска 4G. Это самые активные и наиболее платежеспособные потребители.

Предположим, эти 15% пользователей могут потреблять 50% всего мобильного трафика в сети оператора. Эти пользователи сразу начнут использовать 4G. Они снизят нагрузку на частоты для 3G. Как я уже говорил, 3G работает на частотах 2 100 МГц, а 4G будет работать на частотах 1 800 МГц и 2 600 МГц.

Таким образом, LTE сделает жизнь лучше для тех, кто перейдет на 4G, и для тех, кто продолжит использовать 3G.

— Люди жалуются на плохое покрытие 3G и низкое качество связи третьего поколения. Надо ли запускать 4G, если мы еще толком не запустили 3G?

— Нет необходимости достигать стопроцентного покрытия 3G, чтобы запускать следующую технологию. У 4G априори будет лучше покрытие и выше скорость, чем у 3G. Все равно в некоторых местах мы будем "откатываться" до технологии EDGE, но это не должно останавливать операторов.

В идеальном варианте запуск технологии 4G на частотах 1 800 МГц необходимо комбинировать с 4G на более низком спектре частот. 1 800 МГц — это основной спектр частот для технологии четвертого поколения, но на частотах 600-700 МГц можно обеспечить очень обширное покрытие. На этих частотах во многих странах раньше работало аналоговое телевидение. Сейчас они освобождаются для 4G.

— С переходом стран на 4G наблюдается расцвет ОТТ-сервисов — Viber, Skype, WhatsApp, Messenger, Telegram. Перейдут ли мир и Украина на модель, когда операторы будут продавать лишь интернет-трафик?

— Я так не думаю, но теоретически это возможно. Я не думаю, что голосовые услуги полностью исчезнут, потому что мобильный номер — это уникальный идентификатор человека. Есть очень много разных приложений, но все равно до сих пор единым глобальным идентификатором остается номер телефона.

Мобильные операторы хотят сохранять определенную стоимость голосовых звонков, поэтому они будут предлагать более высокое качество голосовой связи. Операторы будут запускать технологию VoLTE (передача голоса по сети 4G. — ЭП). Она позволит звонить с встроенного приложения по мобильной сети без использования ОТТ-сервиса. Звонить можно будет из сети 4G и сети Wi-Fi.

Мобильные операторы будут отдавать приоритет VoLTE-трафику. Качество голосового звонка будет намного лучше, чем в сети 3G.

Приоритет VoLTE очень важен для качества связи. Например, Viber обеспечивает приемлемое качество голосовой связи, когда рядом нет других абонентов. Как только другие абоненты начинают смотреть видео или использовать данные, объем трафика растет и качество связи падает. Все потому, что мобильная сеть воспринимает трафик Viber как любой другой поток данных.

— Где 4G появится в самом начале?

— В городах. Там выше потребность, потому что нужно разгрузить существующую 3G-сеть. В некоторых странах развитие 4G начиналось с сельских местностей, но это было исключительно требование государства.

— Сколько времени нужно для покрытия связью 4G ключевых городов?

— Технологически это можно сделать быстро. Оборудование, на котором в Украине строили сеть 3G, уже готово к 4G. Оно может быть просто обновлено программным методом. Поэтому объем инвестиций в развертывание сети 4G в некоторых городах будет ниже, чем в тех регионах, где вообще нет оборудования.

— Как перед покупкой смартфона определить, поддерживает ли он 4G?

— Сегодня большинство телефонов поддерживают три основные частотные диапазона: 900, 1 800 и 2 100 МГц. С точки зрения производителя телефонов нет смысла исключать какой-то частотный диапазон. Сейчас в мире существует 5,5 тыс моделей смартфонов, которые поддерживают 4G.

— Говорят, радиус действия базовой станции для связи 5G — всего 10-50 м.

— Давайте сначала разберемся с частотами. Сейчас 5G собираются запускать на частоте 3 900 МГц или 2 600 МГц. Конечно, чем выше частота, тем меньше площадь покрытия сигналом. В сети 5G на частоте 3 900 МГц мы хотим достигнуть скорости до 1 000 гигабит в секунду.

Площадь покрытия 10-50 м — немного заниженный показатель, хотя она действительно будет ограниченной. 5G будет запускаться для достижения очень высоких скоростей передачи данных. Впрочем, 5G будет работать и на более низких частотах, таких, которые использует 4G. Технология 5G будет работать в комбинации очень высоких и очень низких частот.

— Нужно ли Украине уже сейчас думать о запуске 5G?

— Инвестируя в 4G, мы думаем о 5G. 4G будет развиваться и станет тем, что называется LTE Advanced Pro. Возможности такой сети будут близки к тем, что мы ожидаем от 5G. 5G — это не только покрытие, но и дополнительные технологии.

Это нарезка сети под каждое приложение, это выделение гарантированной полосы, это распределенная облачная технология, это сверхнизкая задержка.