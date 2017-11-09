Рыбалку отправили в отставку с должности главы финкомитета Рады

Народные депутаты поддержали постановление, которым уволили Сергея Рыбалкку с должности главы финансового комитета парламента.

За соответствующее решение проголосовало 255 народных избранников.

Напомним, сегодня с соответствующей инициативой на заседании выступил председатель РП Олег Ляшко.

"Чтобы не было никаких политических оснований для необоснованных обвинений и инсинуаций, я прошу председателя парламента рассмотреть этот вопрос", - сказал Ляшко.

Как известно, 12 апреля ГПУ допросила главу парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергея Рыбалки по делу о возможной неуплате налогов.

23 июня генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп от фракции "Радикальная партия" Сергей Рыбалка владеет предприятием в российском Липецке, которое выводит в оффшоры миллиона гривен.

В апреле правоохранительные органы проводили обыски в офисах корпорации "S. Group", которая принадлежит родственникам народного депутата Сергея Рыбалки.

В начале июля Генпрокуратура сняла с Рыбалки подозрение в неуплате налогов.

В октябре 2016 стало известно, что бизнес семьи Рыбалки, из которого финансируются радикалы, задействует оффшорные юрисдикции, направляя за границу часть выручки своих предприятий.

16 октября СБУ провела обыски и аресты в компаниях, которыми управляет семья Рыбалки.

Напомним, в январе 2016 года автомобиль Рыбалки был разгромлен неизвестными.

Сам Рыбалка в комментарии "Украинской правде" сообщил, что покушение связывает "со старым семейным конфликтом, о котором знает вся страна и все ее высшее руководство".

"Это мой конфликт с тестем Буткевичем", - отметил политик.

С дочерью Геннадия Буткевича Рыбалка находится в разводе.

Конфликт между Рыбалкой и его бывшим тестем, владельцем сети супермаркетов "АТБ-маркет", Геннадием Буткевичем, начался в 2012 году.

В 2012-2013 годах сеть супермаркетов "АТБ" задолжала компаниям, которые имели отношение к Рыбалке, более 15 млн долларов.

В 2013 году на компании Рыбалки осуществлялось давление правоохранительных органов: предприятия публично обвиняли в финансировании оппозиции, уклонении от уплаты налогов и продаже наркотиков.

Рыбалка считает, что за этими действиями правоохранителей стоял лично Буткевич, поскольку он имел "близкие отношения с бывшим главой СБУ Александром Якименко и его "правой рукой", нардепом-регионалом Юрием Самойленко".

Летом 2014 Рыбалка разошелся с партнером по бизнесу Иваном Омельченко. Рассмотрение дел о задолженности "АТБ" было продлено в судебном порядке. Часть долгов - около 60 млн грн - сеть уже вернула предприятиям S.Group.

Осенью 2015 года Областная прокуратура Днепропетровской области опять публично обвинила группу компаний S.Group в неуплате налогов на 125 млн грн в 2012 году. На что адвокаты S.Group предоставили справки из налоговых органов об отсутствии претензий, а также решение суда о неправомерности таких претензий.

Адвокаты публично обвинили областную прокуратуру в незаконной деятельности в интересах сети супермаркетов "АТБ-маркет".

Сам Рыбалка называл реанимацию прокуратурой сфабрикованных дел времен Януковича "давлением на оппозиционного политика с целью влияния на позицию фракции Радикальной партии в парламенте".

Экономическая правда