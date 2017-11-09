Від продажу нафтопродуктів Курченка держава отримає копійки

Київський райсуд Одеси з другої спроби провів спеціальну конфіскацію 97 тисяч тонн нафтопродуктів, заарештованих в 2014 р у справі Сергія Курченка і реалізованих держпідприємством "Укртранснафтопродукт".

Про це йдеться у вироку суду від 30 жовтня, передає enkorr.

Як зазначається, за рішенням суду, держава може отримати 102 млн гривень, які залишилися від продажу палива на рахунках "Укртранснафтопродукту" в ліквідованому "Фортуна-банку".

Спецконфіскація проведена на підставі вироку трьом фігурантам так званої справи С.Курченко - колишньому директору ТОВ "Лагуна-Рені", головному диспетчеру цієї компанії і керівнику служби комерційної експлуатації флоту ТОВ "Портофлот-Транс". Останній відповідав за вибір судів, які виконували фіктивний експорт нафтопродуктів з порту Рені.

Нанесений ними збиток прокуратура оцінила в 1,8 млрд гривень, що дало суду привід конфіскувати 97 тис т нафтопродуктів. Всіх трьох засуджених звільнено від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років, і отримали випробувальний термін 1 рік, оскільки пішли на угоду зі слідством.

Як зазначається, перша спроба прокуратури добитися спецконфіскаціі цього обсягу палива була 19 вересня. Тоді відомство просило Суворовський суд Одеси провести конфіскацію 97 тис. Т нафтопродуктів на підставі вироку тільки одному керівнику служби "Портофлот-Транс".

Незважаючи на те, що прокуратура оцінила збитки від діяльності цієї людини в 1,8 млрд гривень, суд відмовив в конфіскації, мотивуючи тим, що "підозрюваний займав найнижчу сходинку в злочинній ієрархії".

З огляду на, що 94,5 тис. т з 97,1 тис. т заарештованих в 2014-2015 рр. нафтопродуктів були за рішенням судів вже реалізовані ДП "Укртранснафтопродукт", Київський райсуд Одеси передав державі гроші, отримані від їх продажу.

У суді ДП "Укртранснафтопродукт" надав довідку, що 94,5 тис. т нафтопродуктів він за 829,9 млн гривень продав компанії "Укройлпродукт" (належить Сергію Тищенко), з яких отримав тільки 396,4 млн гривень.

Велику частину вартості - 432,9 млн гривень - "Укройлпродукт" до сих пір не сплатив.

Держпідприємство стверджує, що з отриманих ним 396,4 млн гривень після сплати податків залишилося всього 102 млн гривень, і ця сума лежить на двох депозитних рахунках в "Фортуна-банк". Фінустанова в січні цього року визнана неплатоспроможною, а з 21 лютого перебуває в ліквідації.

На момент визнання неплатоспроможним 99,64% "Фортуна-банку" належало Матрьоні Тищенко - матері глави групи компаній "Фактор". Переказ грошей саме в цей банк екс-глава "Укртранснафтопродукту" Володимир Гаврилов пояснював "бажанням покупця".

При цьому, згідно з відкритою інформацією, 9 березня 2017 р незабаром після визнання банку неплатоспроможним, ДП "Укртранснафтопродукт" подавав на "Фортуна-банк" до суду з вимогою повернути 169 млн гривень на 6 депозитних рахунках. Чому в рішенні про спецконфіскаціі мова йде тільки про два з них і сумі всього 102 млн гривень - невідомо. Тоді, в березні, "Укртранснафтопродукт" не сплатив судовий збір та суд не почав розглядати його позов.

В результаті під спецконфіскацію, за фактом, підпадають 2,5 тис. т нафтопродуктів, які залишилися нереалізованими на Одеському НПЗ і Херсонській нафтоперевалці, і 102 млн гривень заморожених коштів в ліквідованому банку, виплати за якими в порядку черги здійснює Фонд гарантування вкладів.

Якщо вирок не буде оскаржений в апеляційному суді, рішення про спецконфіскацію вступить в силу з 1 грудня.

Як відомо, у серпні 2015 печерський райсуд Києва арештував нафтопродукти олігарха Сергія Курченка, які зберігаються на потужностях компанії "Укртранснафтопродукт".

Раніше "Українська правда" писала власне розслідування про ці нафтопродукти.