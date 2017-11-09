Рада приняла закон о приватизации за основу

Верховная Рада приняла закон о приватизации госимущества №7066 за основу.

Решение было принято за заседании Верховной Рады 9 ноября.

"За" проголосовало 258 депутатов.

"3500 госпредприятий - это абсолютный нонсенс. Они генерируют убытки государству", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман, призывая депутатов проголосовать "за" законопроект.

По его словам, госсектор предприятий является самым большим источником коррупции в Украине.

По словам главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики Андрея Иванчука, данный законопроект соответствует абсолютно всем европейским стандартам, вводятся новые революционные подходы, которые обеспечат прозрачность приватизации в нашей стране.

Напомним, проект предусматривает регулирование приватизации одним законом вместо семи по нынешнему законодательству. Одна из новаций этого законопроекта — право на покупку украинского госимущества, хоть и с ограничениями, получили компании из стран-агрессоров и офшоров.

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Экономическая правда