Газпром отложит строительство "Северного потока-2"

Начало строительства трубопровода Nord Stream 2 будет отложено из-за возражений со стороны Дании, которая готовит поправки, закрывающие для проекта датские территориальные воды.

Об этом в среду на газовой конференции в Милане сообщил Пол Коркоран - главный финансовый директор зарегистрированной в Швейцарии Nord Stream 2 AG, передает Platts.

По его словам, препятствием для стройки станет законопроект, который готовится парламентом Дании. Он расширит перечень оснований, по которым датское правительство сможет отказывать в разрешении на строительство в своих территориальных водах: к экологическим рискам добавятся соображения национальной безопасности.

Как сообщает EuroObserver, законопроект поддерживают и правительство Дании, и основные оппозиционные партии. Он будет принят в ноябре и вступит в силу в январе 2018 года.

В этом случае придется менять маршрут. Вместо территориальных вод Дании трубу придется прокладывать в ее исключительной экономической зоне.

По словам Кокорана, это "станет причиной вероятной отсрочки", а также "увеличит стоимость" проекта.

Как сообщалось, строительство российским "Газпромом" нового газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море нанесет Украине значительные убытки, которые могут составлять до 3% ВВП.