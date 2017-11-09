Рада може звільнити голову фінкомітету Рибалку

Верховна Рада включила до порядку денного постанову про звільнення голови парламентського фінансового комітету, народного депутата від Радикальної партії Сергія Рибалки.

Зокрема, включення відповідного проекту постанови підтримали 229 нардепів.

З такою ініціативою на засіданні виступив голова РП Олег Ляшко.

"Щоб не було ніяких політичних підстав для безпідставних обвинувачень та інсинуацій, я прошу голову парламенту розглянути це питання", - сказав Ляшко.

Проект постанови буде розглянутий в ході сьогоднішнього засідання Ради.

Як відомо, у квітні правоохоронні органи проводили обшуки в офісах корпорації "S. Group", яка належить родичам народного депутата Сергія Рибалки.

12 квітня ГПУ допитала голову парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергія Рибалку у справі про можливу несплату податків.

23 чевня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що нардеп від фракції "Радикальна партія" Сергій Рибалка володіє підприємством у російському Липецьку, яке виводить в офшори мільйони гривень.

На початку липня Генпрокуратура зняла з Рибалки підозру в несплаті податків.

У жовтні 2016 року стало відомо, що бізнес родини Рибалки, з якого фінансуються радикали, і сам задіює офшорні юрисдикції, направляючи за кордон частину виручки своїх підприємств.

16 жовтня СБУ провела обшуки та арешти у компаніях, якими управляє сім'я Рибалки.

Економічна правда