Рада может уволить главу финкомитета Рыбалку

Верховная Рада включила в повестку дня постановление об увольнении главы парламентского финансового комитета, народного депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалки.

В частности, включение соответствующего проекта постановления поддержали 229 нардепов.

С такой инициативой на заседании выступил председатель РП Олег Ляшко.

"Чтобы не было никаких политических оснований для необоснованных обвинений и инсинуаций, я прошу председателя парламента рассмотреть этот вопрос", - сказал Ляшко.

Проект постановления будет рассмотрен в ходе сегодняшнего заседания Рады.

Как известно, 12 апреля ГПУ допросила главу парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергея Рыбалки по делу о возможной неуплате налогов.

23 июня генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп от фракции "Радикальная партия" Сергей Рыбалка владеет предприятием в российском Липецке, которое выводит в оффшоры миллиона гривен.

В апреле правоохранительные органы проводили обыски в офисах корпорации "S. Group", которая принадлежит родственникам народного депутата Сергея Рыбалки.

В начале июля Генпрокуратура сняла с Рыбалки подозрение в неуплате налогов.

В октябре 2016 стало известно, что бизнес семьи Рыбалки, из которого финансируются радикалы, задействует оффшорные юрисдикции, направляя за границу часть выручки своих предприятий.

16 октября СБУ провела обыски и аресты в компаниях, которыми управляет семья Рыбалки.

Экономическая правда