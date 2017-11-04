Експорт до Канади за вісім місяців зріс на 74% — Микольська

Україна постійно нарощує свій експорт до Канади товарів із високою доданою вартістю.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповіла заступниця міністра економічного розвитку та торгівлі України Наталія Микольська.

"Торгівля України з Канадою дійсно зростає: наш експорт за 8 місяців зріс на 74%. Що вкрай важливо, збільшуються у першу чергу не поставки сировини, а товари із високою доданою вартістю, зокрема: соки, машини спеціального призначення, пластикова тара та керамічна плитка", - сказала Микольська.

Вона визнала, що в абсолютних цифрах приріст поки не є дуже великим, зате постійним.

"Звичайно, обсяги цього приросту поки не вимірюються сотнями або десятками мільйонів, але вже сам факт його наявності говорить, що українські продукти займають свої ніші на канадському ринку. Наша нова продукція заходить сюди, зростає і залишається", - наголосила заступниця міністра.

Микольська додала, що одним з основних питань візиту торговельної місії на чолі із Прем'єр-міністром України до Канади було подальше збільшення товарообігу між країнами.

"Нашим завданням у Канаді було обговорення перспективних секторів співпраці й того, яких іще конкретних кроків можуть вжити уряди, аби торгівля і кооперація між нашими підприємствами зростала", - зазначила вона.

Як повідомлялося, цього тижня Наталія Микольська перебувала у Канаді разом із торговельною місією, що просувала українські товари на канадському ринку.