Экспорт в Канаду за восемь месяцев вырос на 74% - Микольская

Украина постоянно наращивает свой экспорт в Канаду товаров с высокой добавленной стоимостью.

Об этом в интервью Укрінформу рассказала заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская.

"Торговля Украины с Канадой действительно растет: наш экспорт за 8 месяцев вырос на 74%. Что крайне важно, увеличиваются в первую очередь не поставки сырья, а товары с высокой добавленной стоимостью, в частности: соки, машины специального назначения, пластиковая тара и керамическая плитка", - сказала Никольская.

Она признала, что в абсолютных цифрах прирост пока не очень большой, зато постоянный.

"Конечно, объемы этого прироста пока не измеряются сотнями или десятками миллионов, но уже сам факт его наличия говорит, что украинские продукты занимают свои ниши на канадском рынке. Наша новая продукция заходит сюда, растет и остается", - отметила заместитель министра.

Микольская добавила, что одним из основных вопросов визита торговой миссии во главе с Премьер-министром Украины в Канаду было дальнейшее увеличение товарооборота между странами.

"Нашей задачей в Канаде было обсуждение перспективных секторов сотрудничества и того, какие еще конкретные шаги могут принять правительства, чтобы торговля и кооперация между нашими предприятиями росла", - отметила она.

Как сообщалось, на этой неделе Наталья Микольская находилась в Канаде вместе с торговой миссией, что продвигала украинские товары на канадском рынке.