Буде важко розрахуватися з боргами без МВФ - Нацбанк

Передбачені у 2019-2020 роках виплати за зовнішнім боргом є суттєвими і важкоздійсненними без підтримки Міжнародного валютного фонду та інших фінансових донорів.

Про це заступник голови правління Національного банку Дмитро Сологуб заявив, виступаючи на Українському інвестиційному форумі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Не дивлячись на вихід України на зовнішній борговий ринок, цілком очевидно, що виплати за зовнішнім боргом у 2019-2020 роках зажадають чимало зусиль. Тому співпраця з МВФ та іншими фінансовими донорами є дуже важливою", - сказав заступник голови НБУ.

У жовтневому інфляційному звіті НБУ повідомляється, що значні виплати державного сектора у 2019 році зумовлюють потребу в додатковому залученні для акумулювання необхідних обсягів міжнародних резервів.

У 2018 році очікується залучення чергових траншів від МВФ в розмірі 3,5 млрд доларів, а також отримання кредиту від Світового банку на суму 0,5 млрд доларів.

Після успішного розміщення ОВДП на суму 3 млрд доларів у 2017 році очікується продовження таких розміщень і в наступні роки (по 1,5 млрд доларів в 2018 і 2019 роках).

Очікується, що профіцит зведеного платіжного балансу у 2017-2018 роках разом з чистим надходженням коштів від МВФ за програмою EFF дозволить збільшити міжнародні резерви до 22,2 млрд доларів на кінець 2018 року, або 4,2 місяця імпорту майбутнього періоду.

"Це становитиме 70% від композитного критерію МВФ щодо адекватності резервів. У 2019 році обсяги міжнародних резервів скоротяться до 21,2 млрд доларів (або 3,9 місяця імпорту майбутнього періоду) через значні виплати за державним боргом", - зазначив Нацбанк.

На думку НБУ, поступове відновлення доступу до зовнішніх ринків капіталу у 2017-2018 роках не зможе повністю задовольнити потреби приватного сектора в обслуговуванні і погашенні заборгованості попередніх років.

"Таким чином, з 2019 року очікуються чисті залучення боргового капіталу приватним сектором", - йдеться в інфляційному звіті.

За даними Мінфіну, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у вересні виріс на 0,62%, або на 470 млн доларів до 77,03 млрд доларів (за станом на 30 вересня) в порівнянні з попереднім місяцем.

При цьому Україна повинна виплатити 28,71 млрд доларів по зовнішніх зобов'язаннях у 2018-2022 роках.

Найбільші виплати мають бути у 2020 році, коли на погашення зовнішнього боргу необхідно буде направити 5 млрд доларів, на обслуговування - 1,88 млрд доларів.

У 2018 році видатки на погашення зовнішнього боргу очікуються на рівні 2,05 млрд доларів, на відсотки - 1,52 млрд доларів, у 2019 році - 4,73 млрд доларів і 1,74 млрд доларів відповідно, у 2021 році - 3,93 доларів і 2,42 млрд доларів, у 2022 році - 3,08 доларів і 2,37 млрд доларів.

Економічна правда