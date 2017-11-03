Будет трудно рассчитаться с долгами без МВФ - Нацбанк

Предстоящие в 2019-2020 годах выплаты по внешнему долгу являются существенными и трудноосуществимы без поддержки Международного валютного фонда и других финансовых доноров.

Об этом заместитель главы правления Национального банка Дмитрий Сологуб заявил, выступая на Украинском инвестиционном форуме, передает "Интерфакс-Украина".

"Несмотря на выход Украины на внешний долговой рынок, совершенно очевидно, что выплаты по внешнему долгу в 2019-2020 годах потребуют немало усилий. Поэтому сотрудничество с МВФ и другими финансовыми донорами является очень важным", – сказал замглавы НБУ.

В октябрьском инфляционном отчете НБУ сообщается, что значительные выплаты государственного сектора в 2019 году обусловливают потребность в дополнительном привлечении для аккумулирования необходимых объемов международных резервов.

В 2018 году ожидается привлечение очередных траншей от МВФ в размере 3,5 млрд долларов, а также получение кредита от Всемирного банка на сумму 0,5 млрд долларов.

После успешного размещения ОВГЗ на сумму 3 млрд долларов в 2017 году ожидается продолжение таких размещений и в последующие годы (по 1,5 млрд долларов в 2018 и 2019 годах).

Ожидается, что профицит сводного платежного баланса в 2017-2018 годах вместе с чистым поступлением средств от МВФ по программе EFF позволит увеличить международные резервы до 22,2 млрд долларов на конец 2018 года, или 4,2 месяца импорта будущего периода.

"Это составит 70% от композитного критерия МВФ относительно адекватности резервов. В 2019 году объемы международных резервов сократятся до 21,2 млрд долларов (или 3,9 месяца импорта будущего периода) из-за значительных выплат по государственному долгу", - отметил Нацбанк.

По мнению НБУ, постепенное восстановление доступа к внешним рынкам капитала в 2017-2018 годах не сможет полностью удовлетворить потребности частного сектора в обслуживании и погашении задолженности предыдущих лет.

"Таким образом, с 2019 ожидаются чистые привлечения долгового капитала частным сектором", - говорится в инфляционном отчете.

По данным Минфина, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в сентябре вырос на 0,62%, или на 470 млн долларов до 77,03 млрд долларов (по состоянию на 30 сентября) по сравнению с предыдущим месяцем.

При этом Украина должна выплатить 28,71 млрд долларов по внешним обязательствам в 2018-2022 годы.

Наибольшие выплаты предстоят в 2020 году, когда на погашение внешнего долга необходимо будет направить 5 млрд долларов, на обслуживание – 1,88 млрд долларов.

В 2018 году расходы на погашение внешнего долга ожидаются на уровне 2,05 млрд долларов, на проценты – 1,52 млрд долларов, в 2019 году – 4,73 млрд долларов и 1,74 млрд долларов соответственно, в 2021 году – 3,93 долларов и 2,42 млрд долларов, в 2022 году – 3,08 долларов и 2,37 млрд долларов.

Экономическая правда