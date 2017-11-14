OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про бюджет, Ахметова, Коломойського, Косюка та хакерів-мільйонерів.

Про бюджет. Верховна рада підтримала в першому читанні проект державного бюджету на 2018 рік.

Про Ахметова. Компанія Ахметова отримає ліцензію на постачання газу.

Про дотації. З початку року агрохолдинг Косюка отримав з бюджету 1,25 мільярда дотацій.

Про "Київенерго". Акціонери "Київенерго" вирішили розділити компанію.



Про владу. Екс-слідчий ГПУ розповів, як Луценко змусив його "закрутити гайки" у справі компанії Ахметова.



Про візит голови Світового банку. За його словами, ставка на Україну – одна з найбільших у світі.



Про Мінфін. Мінфін затягує з оформленням боргів за проектами Світового Банку.



Про Стокгольмський арбітраж. Прийняття рішення у спорі "Нафтогазу" та "Газпрому" перенесено.



Про ВВП. Зростання економіки уповільнилося до 2,1%.

Та про хакерів-мільйонерів. Хакери вкрали мільйон доларів з українського банку і зняли готівкою в Китаї.

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