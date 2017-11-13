НБУ вже думає про нову програму з МВФ

Національний банк виступає за продовження діючої програми Міжнародного валютного фонду й початок нової програми МВФ для України.

Про це в ефірі програми "Перша шпальта" повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій, передають "Українські Новини".

"Для України дуже важливе продовження програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом, і не тільки продовження до кінця наступного року, але, напевно, і нова програма МВФ, тому що це запорука проведення реформ, а також фінансової й макроекономічної стабільності", - сказав Чурій.

Діюча програма кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування почалася в березні 2015 року й триватиме до березня 2019 року.

Загальний обсяг програми становив 17,5 млрд доларів, тоді як Україна поки залучила тільки 8,7 млрд доларів із всієї суми (перший транш на 5 млрд доларів - у березні 2015 року, другий - на 1,7 млрд доларів у серпні 2015 року, третій - на 1 млрд доларів у вересні 2016 року, четвертий - на 1 млрд доларів у квітні 2017 року).

Національний банк розраховує, що у 2018 році Україна зможе залучити ще 3,5 млрд доларів від МВФ.

У МВФ уже заявляли, що для продовження співробітництва Україна має прийняти закон про приватизацію, створити антикорупційний суд, урегулювати питання із цінами на газ і провести земельну реформу.

Як повідомлялося, міністр фінансів Олександр Данилюк у Вашингтоні не зміг домовитися з МВФ про ціну газу на поточний опалювальний сезон.

МВФ категорично відмовився змінювати раніше погоджені з урядом України умови визначення ціни газу для населення на опалювальний сезон 2017-2018 років, який повинен привести до її підвищення на 17,6%.

Нагадаємо, у вересні Україна розмістила 15-річні єврооблігації на 3 мільярди доларів під 7,375% річних.

Кредити від МВФ надаються під 1,5-2,5% річних.

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