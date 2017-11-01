OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про Курченка, про контрабанду, про тарифи, про субсидії, про Каськіва, про Приватбанк.

Про субсидії. Уряд виплатить монетизовані субсидії впродовж першої половини листопада.

Про Приватбанк. Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило ключові рейтинги Приватбанку до рівня "B-" зі стабільним прогнозом.

Про Каськіва. З Панами екстрадували екс-голову Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва.

Про тарифи. Оператор фіксованого зв'язку "Укртелеком", який ввів більш високі тарифи з 1 жовтня, збирається знову підвищувати розцінки з 1 січня.

Про Курченка. "Перспектива трейдгрупп", що має тісні зв'язки з Сергієм Курченко, у жовтні стала єдиним одержувачем в Україні дизпалива виробництва "Газпром Нафтохім Салават".

Про контрабанду. ДФС і НАБУ заарештували 450 мільйонів найвідомішого контрабандиста України.

Про Фірташа. Підприємство "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" Ostchem відновило роботу.

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Android Pay вже в Україні: хто зможе перетворити свій смартфон на гаманець

В Україні 1 листопада почав працювати Android Pay — глобальний сервіс безконтактної оплати за допомогою смартфонів. Відтепер українці можуть платити смартфонами у всіх торгових точках, де є NFC-термінали.