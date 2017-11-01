"Азот" Фирташа возобновил работу после длительного простоя

Предприятие "Северодонецкое объединение Азот" Ostchem возобновило работу.

Об этом говорится в сообщении компании.

Предприятие получило первую продукцию после длительного простоя - возобновлен выпуск аммиачной селитры.

"На нашем предприятии возобновлены работы по всей технологической цепочке - от приема аммиака до получения минеральных удобрений. Возобновлена работа энергетических подразделений и двух технологических цехов: производства азотной кислоты и производства аммиачной селитры. Выпускаемые минеральные удобрения будут поставляться отечественным аграриям", - рассказал глава правления "Азота" Леонид Бугаев.

Отмечается, что в ноябре "Северодонецкий Азот" Ostchem планирует выпустить 51 тыс. тонн аммиачной селитры.

Напомним, 7 марта "Укртрансгаз" ограничил газоснабжение предприятий "Ривнеазот", "Северодонецкое объединение Азот" и "Азот" из-за долгов.

Как известно, "Ривнеазот" и черкасский "Азот", а также два химзавода "Концерн Стирол" (Горловка) и "Северодонецкое объединение Азот" принадлежат Дмитрию Фирташу.

Стоит отметить, что Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа является одним из крупнейших игроков на рынке удобрений Украины.

Ранее в Украинской аграрной конфедерации заявили, что Ostchem шантажирует аграриев пытаясь поднять цены на удобрения.

Экономическая правда