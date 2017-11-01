Монетизацію субсидій завершать до 15 листопада - Розенко

Уряд виплатить монетизовані субсидії впродовж першої половини листопада.

Про це написав віце-прем’єр-міністр Павло Розенко у своєму Twitter.

"Із завтрашнього дня починаємо виплату монетизованих субсидій сім'ям, які мали економію", - написав він.

"До 15 листопада усі 1,7 млн родин отримають ці кошти", - зазначив Розенко.

Із завтрашнього дня починаємо виплату монетизованих субсидій сім'ям, які мали економію. До 15 листопада усі 1,7 млн родин отримають ці кошти — Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) 1 ноября 2017 г.

Нагадаємо, домогосподарствам, які економили і в попередньому опалювальному сезоні використали менше газу, що покривається субсидією, цієї осені виплатять до 700 грн компенсації.

Монетизація стосується жителів будинків та квартир з автономним опаленням.

"За цими коштами звернулися понад 1,7 млн українців. За невикористані кошти на субсидії буде виплачено 1,1 млрд грн", — повідомив директор департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

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Економічна правда