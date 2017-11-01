Fitch повысил рейтинг Приватбанка до "рискового"

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило ключевые рейтинги Приватбанка до уровня "B-" со стабильным прогнозом.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Как говорится в сообщении Fitch, рейтинг жизнеспособности банка повышен до "B-", а национальный долгосрочный рейтинг увеличен до "AA- (ukr)" с "BB (ukr)" со "стабильным" прогнозом.

По данным аналитиков Fitch, повышение рейтингов Приватбанка отражает стабилизацию кредитоспособности банка, которая последовала за процедурами национализации банка и улучшение ликвидной позиции.

Рейтинги уровня "B" означают наличие значительных кредитных рисков, однако при этом остается ограниченная "подушка безопасности".

Финансовые обязательства выполняются, однако способность продолжать выплаты зависит от устойчивой и благоприятной деловой и экономической конъюнктуры.

До этого рейтинг Приватбанка находился на уровне "CCC". Это означало, что дефолт казался реальной возможностью. Способность выполнять финансовые обязательства целиком зависела от устойчивой и благоприятной деловой или экономической конъюнктуры.

21 декабря 2016 года Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Министерство финансов и Национальный банк оценили потребность капитала Приватбанка в 148 млрд гривен.

Минфин докапитализировал банк в декабре на 107 млрд гривен, ина 9,8 млрд гривен - в январе 2017 года.

В рамках оздоровления Приватбанк НБУ монетизировал облигации внутреннего государственного займа, выпущенные Минфином для капитализации банка, на сумму 25,8 млрд гривен.

В январе 2017 НБУ дополнительно монетизировал ОВГЗ для Приватбанка на 1,4 млрд гривен.

В июне 2017 года Национальный банк внес на рассмотрение Кабинета Министров предложение осуществить докапитализацию Приватбанка в размере 38,5 млрд гривен.

На основании этого предложения Кабинет Министров принял соответствующее решение о дополнительной докапитализации.

Экономическая правда