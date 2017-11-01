Фірма Курченка стала єдиним одержувачем дизпалива "дочки" Газпрому

"Перспектива трейдгрупп", що має тісні зв'язки з Сергієм Курченко, у жовтні стала єдиним одержувачем в Україні дизпалива виробництва "Газпром Нафтохім Салават".

Про це повідомляє enkorr.

За оперативними даними, обсяг поставок в жовтні зберігся на рівні вересня - близько 1000 тонн.

Посередником при відправці салаватського ДП на адресу "Перспектива трейд" є британська компанія LVK Centre Limited. Контрактотримачем при отриманні "Перспективою трейд" палива від LVK Centre Limited є "Елікор Капітал".

Ця компанія відома тим, що в серпні 2016 року під час активних дій "Укргазвидобування" і правоохоронців щодо розриву договорів СД, викупила у ряду колишніх партнерів УГВ по спільній діяльності видобутий ними природний газ.

Раніше імпорт салаватського ДП контролювала "Сокар Україна", але призупинила цю діяльність.

"Ми стоїмо на паузі, умови поставок змінилися", - сказав тоді менеджер одного з підрозділів "Сокар".

"Перспектива трейдгрупп" зареєстрована на Світлану Глущенко, вона ж є директором. Дата реєстрації - 5 вересня 2014 року.

У 2016-2017 роках "Перспектива трейдгрупп" фігурувала в розслідуваннях СБУ і Нацполіціі, що проводяться щодо бізнесу Сергія Курченка.

Зокрема, на початку 2016 року слідчі поліції проводили виїмку документів на її адресою реєстрації, які свідчили про фінансово-господарські взаємовідносини цієї компанії з рядом структур Курченка, такими як "ФК Металіст", "Металіст Холдинг" та інші.

Також ця компанія фігурувала в розслідуванні СБУ щодо фінансування терористичної "ЛНР".

Крім того, "Перспектива трейдгрупп" була однією з трьох юридичних осіб, які в квітні 2017 року озвучувалися на нараді Міненерго РФ в якості можливих монопольних одержувачів російського ЗВГ в Україні.

Нагадаємо, що з 2015 року Росія ввела особливий режим експорту дизельного пального в Україні, визнавши його товаром подвійного призначення. З 2016 року російські виробники повинні отримувати дозволи ФСТЕК, надаючи найдетальнішу інформацію про одержувачів цієї продукції в Україні.

З 2016 року єдиним постачальником ДП в Україні є компанія "Роснєфть", що працює через швейцарського трейдера Proton Energy Group S.A. Поставки здійснюються виключно через нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок".