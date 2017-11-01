Android Pay вже в Україні: хто зможе перетворити свій смартфон на гаманець

В Україні 1 листопада почав працювати Android Pay — глобальний сервіс безконтактної оплати за допомогою смартфонів. Відтепер українці можуть платити смартфонами у всіх торгових точках, де є NFC-термінали. (Рос.)

Сервис позволяет совершать оплаты оффлайн и онлайн. Главное его отличие от всех подобных инструментов — высокий уровень безопасности транзакций.

Android Pay внедряет и поддерживает Google. Сегодня это одна из самых современных и безопасных технологий на планете. Она работает в 14 наиболее развитых странах мира. Украина стала пятнадцатой.

Еще в начале 2017 года Google не планировала запускать Android Pay в Украине. Свое мнение компания поменяла из-за активной заинтересованности в развитии сервиса со стороны Приватбанка и Mastercard.

После знакомства с технологиями банка и уровнем безналичных расчетов в стране Google приняла беспрецендентное решение о внеплановом запуске сервиса в Украине.

Когда и в каких странах начал работать Android Pay

Дата Страна Сентябрь, 2015 США Май, 2016 Великобритания Июнь, 2016 Сингапур Июль, 2016 Австралия Октябрь, 2016 Гонконг Ноябрь, 2016 Польша Декабрь, 2016 Новая Зеландия, Ирландия, Япония Март, 2017 Бельгия Май, 2017 Россия, Канада Июнь, 2017 Тайвань Июль, 2017 Испания 2017 (ожидается) Южная Корея, Бразилия, Украина

Что такое Android Pay и как им пользоваться

Android Pay — это приложение от Google для бесконтактной оплаты покупок с помощью смартфона, планшета или "умных" часов.

Для работы приложению нужно устройство на ОС Android 4.4 и выше с встроенным чипом NFC.

NFC — Near field communication или "коммуникация ближнего поля" — это технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия. С ее помощью устройства могут обмениваться данными на расстоянии до 10 см.

Міністр фінансів Олександр Данилюк на презентаціїї сервісу Android Pay, 1 листопада 2017 року Всеволод Некрасов

Чтобы расплачиваться смартфоном, пользователь должен скачать Android Pay из Google Play и добавить в приложении данные платежной карты. Android Pay будет поддерживать карты VISA и Mastercard. Чтобы совершить платеж, необходимо поднести смартфон к терминалу оплаты и задержать его до завершения транзакции.

Если сумма платежа с карты Mastercard выше 100 грн, необходимо ввести PIN-код карты, привязанной к аккаунту. У карт VISA лимит беспарольной оплаты в пять раз выше — 500 грн.

Кому будет доступен Android Pay в Украине

Как минимум, до начала 2018 года Android Pay будет работать с банковскими картами, эмитированными Приватбанком.

По словам пресс-секретаря Приватбанка Олега Сергы, в системе Приват24 зарегистрированы 500 тыс владельцев смартфонов на ОС Android с NFC-модулем. Из них примерно 100 тыс подключили к смартфону NFC-кошелек Приватбанка.

В сетях мобильных операторов "Vodafone Украина" и lifecell зарегистрированы соответственно 0,63 млн и 1,5 млн смартфонов под управлением ОС Android с NFC-модулем. Доля таких гаджетов в сетях операторов составляет 12% и 15%. Компания "Киевстар" не предоставила свои данные.

В целом в Украине инфраструктура для приема оплаты с помощью Android Pay развита слабо. По данным НБУ, 1 апреля 2017 года в Украине было 226,8 тыс POS-терминалов. По этому показателю Украина существенно отстает от стран Европы. К европейским показателям приблизились только Киев и Днепр.

Более того, значительная часть действующих POS-терминалов технически не способны принимать бесконтактные платежи. Например, у Ощадбанка есть 32 927 платежных терминалов. Из них 75% оснащены бесконтактной технологией и могут быть использованы для оплаты покупок с помощью приложения Android Pay.

Для сравнения: у Приватбанка примерно 120 тыс терминалов, из которых 70 тыс оснащены бесконтактной технологией.

Преимущества Android Pay для покупателей

1. Быстрая оплата. Чтобы расплатиться на кассе в магазине, достаточно разблокировать экран телефона и приложить его к терминалу.

2. Бесплатное использование. Скачать приложение Android Pay можно в "Google Play маркете", и плата за это не взимается. Также сервис не берет комиссию за проведение транзакций.

3. Безопасность. Когда пользователи расплачиваются через Android Pay в магазинах, данные их карт никуда не передаются. Номер карты заменяется уникальным номером виртуального счета. Если телефон потерян или украден, с него можно дистанционно удалить все личные данные.

Недостатки Android Pay

1. Android Pay работает только на гаджетах ОС Android. Владельцы iPhone и остальной техники Apple не смогут воспользоваться сервисом.

2. Android Pay работает с платежными картами только тех банков, которые подключены к системе.

3. Далеко не все POS-терминалы принимают к оплате бесконтактные платежные средства.

4. В Украине еще очень мало POS-терминалов.

Нишевый сервис

По мнению лидера украинского фриланс-комьюнити Филиппа Духлия, сервис Android Pay сейчас никому в Украине не нужен. Он также не считает, что приход в Украину этого сервиса привлечет внимание руководства долгожданной платежной системы PayPal.

"Android Pay для них на территории Украины не конкурент. Они спокойно смотрят, как тут развивается Payonner и им все равно", — говорит Духлий.