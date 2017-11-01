Android Pay вже в Україні: хто зможе перетворити свій смартфон на гаманець
Сервис позволяет совершать оплаты оффлайн и онлайн. Главное его отличие от всех подобных инструментов — высокий уровень безопасности транзакций.
Android Pay внедряет и поддерживает Google. Сегодня это одна из самых современных и безопасных технологий на планете. Она работает в 14 наиболее развитых странах мира. Украина стала пятнадцатой.
Еще в начале 2017 года Google не планировала запускать Android Pay в Украине. Свое мнение компания поменяла из-за активной заинтересованности в развитии сервиса со стороны Приватбанка и Mastercard.
После знакомства с технологиями банка и уровнем безналичных расчетов в стране Google приняла беспрецендентное решение о внеплановом запуске сервиса в Украине.
Когда и в каких странах начал работать Android Pay
|
Дата
|
Страна
|
Сентябрь, 2015
|
США
|
Май, 2016
|
Великобритания
|
Июнь, 2016
|
Сингапур
|
Июль, 2016
|
Австралия
|
Октябрь, 2016
|
Гонконг
|
Ноябрь, 2016
|
Польша
|
Декабрь, 2016
|
Новая Зеландия, Ирландия, Япония
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Март, 2017
|
Бельгия
|
Май, 2017
|
Россия, Канада
|
Июнь, 2017
|
Тайвань
|
Июль, 2017
|
Испания
|
2017 (ожидается)
|
Южная Корея, Бразилия, Украина
Что такое Android Pay и как им пользоваться
Android Pay — это приложение от Google для бесконтактной оплаты покупок с помощью смартфона, планшета или "умных" часов.
Для работы приложению нужно устройство на ОС Android 4.4 и выше с встроенным чипом NFC.
NFC — Near field communication или "коммуникация ближнего поля" — это технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия. С ее помощью устройства могут обмениваться данными на расстоянии до 10 см.
Чтобы расплачиваться смартфоном, пользователь должен скачать Android Pay из Google Play и добавить в приложении данные платежной карты. Android Pay будет поддерживать карты VISA и Mastercard. Чтобы совершить платеж, необходимо поднести смартфон к терминалу оплаты и задержать его до завершения транзакции.
Если сумма платежа с карты Mastercard выше 100 грн, необходимо ввести PIN-код карты, привязанной к аккаунту. У карт VISA лимит беспарольной оплаты в пять раз выше — 500 грн.
Кому будет доступен Android Pay в Украине
Как минимум, до начала 2018 года Android Pay будет работать с банковскими картами, эмитированными Приватбанком.
По словам пресс-секретаря Приватбанка Олега Сергы, в системе Приват24 зарегистрированы 500 тыс владельцев смартфонов на ОС Android с NFC-модулем. Из них примерно 100 тыс подключили к смартфону NFC-кошелек Приватбанка.
В сетях мобильных операторов "Vodafone Украина" и lifecell зарегистрированы соответственно 0,63 млн и 1,5 млн смартфонов под управлением ОС Android с NFC-модулем. Доля таких гаджетов в сетях операторов составляет 12% и 15%. Компания "Киевстар" не предоставила свои данные.
В целом в Украине инфраструктура для приема оплаты с помощью Android Pay развита слабо. По данным НБУ, 1 апреля 2017 года в Украине было 226,8 тыс POS-терминалов. По этому показателю Украина существенно отстает от стран Европы. К европейским показателям приблизились только Киев и Днепр.
Более того, значительная часть действующих POS-терминалов технически не способны принимать бесконтактные платежи. Например, у Ощадбанка есть 32 927 платежных терминалов. Из них 75% оснащены бесконтактной технологией и могут быть использованы для оплаты покупок с помощью приложения Android Pay.
Для сравнения: у Приватбанка примерно 120 тыс терминалов, из которых 70 тыс оснащены бесконтактной технологией.
Преимущества Android Pay для покупателей
1. Быстрая оплата. Чтобы расплатиться на кассе в магазине, достаточно разблокировать экран телефона и приложить его к терминалу.
2. Бесплатное использование. Скачать приложение Android Pay можно в "Google Play маркете", и плата за это не взимается. Также сервис не берет комиссию за проведение транзакций.
3. Безопасность. Когда пользователи расплачиваются через Android Pay в магазинах, данные их карт никуда не передаются. Номер карты заменяется уникальным номером виртуального счета. Если телефон потерян или украден, с него можно дистанционно удалить все личные данные.
Недостатки Android Pay
1. Android Pay работает только на гаджетах ОС Android. Владельцы iPhone и остальной техники Apple не смогут воспользоваться сервисом.
2. Android Pay работает с платежными картами только тех банков, которые подключены к системе.
3. Далеко не все POS-терминалы принимают к оплате бесконтактные платежные средства.
4. В Украине еще очень мало POS-терминалов.
Нишевый сервис
По мнению лидера украинского фриланс-комьюнити Филиппа Духлия, сервис Android Pay сейчас никому в Украине не нужен. Он также не считает, что приход в Украину этого сервиса привлечет внимание руководства долгожданной платежной системы PayPal.
"Android Pay для них на территории Украины не конкурент. Они спокойно смотрят, как тут развивается Payonner и им все равно", — говорит Духлий.