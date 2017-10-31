Всі розділи
Укр / Рус

В Україні зупинив роботу суднобудівний завод

Вівторок, 31 жовтня 2017, 18:15
 

Державне підприємство "Миколаївський суднобудівний завод", яке входить до складу державного концерну Укроборонпром, зупинило роботу.

Про це повідомили у прес-службі держконцерну.

Причиною зупинки в концерні називають відсутність рішення Кабінету Міністрів щодо фінансування утримання ракетного крейсера проекту 1164.

Також зараз арештовані рахунки підприємства, а заборгованість по заробітній платі становить понад 58 млн грн.

Зазначається, що завод  вже 3-ій рік самостійно виконує відповідні роботи, оскільки припинення підтримки крейсера призведе до руйнування його енергетичних вузлів, елементів обладнання, екологічного забруднення акваторії річок Буг та Інгул.

В держконцерні додали, що у результаті руйнування та проведення консервації спеціальних виробів і його складових вартість крейсера у розмірі капітальних інвестицій впаде до вартості металобрухту.

Крім того, наголошується, що 30 жовтня керівництво Укроборонпрому звернулося до секретаря Ради національної оборони і безпеки Олександра Турчинова з проханням сприяти у вирішенні долі стратегічного підприємства.

Миколаївський суднобудівний завод спеціалізується на будівництві суден усіх типів з масою корпуса до 28 тис тонн, а також виконує ремонт судів. З квітня 2011 року завод включений до складу Укроборонпрому.

Укроборонпром був створений в грудні 2010 року, до його складу входить 134 підприємства військово-промислового комплексу.

Економічна правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

суднобудування Укроборонпром
Матеріали за темою
Нова "реформа" на черзі, або Як добити український флот 14 листопада 2016, 14:30
Українська KDM Shipping припинила роботу з російським ТОВ "ШипМар" 24 червня 2015, 15:00
РФ визнала проблеми в суднобудівництві через припинення поставок з України 3 червня 2015, 10:49
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті