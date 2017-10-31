В Україні зупинив роботу суднобудівний завод

Державне підприємство "Миколаївський суднобудівний завод", яке входить до складу державного концерну Укроборонпром, зупинило роботу.

Про це повідомили у прес-службі держконцерну.

Причиною зупинки в концерні називають відсутність рішення Кабінету Міністрів щодо фінансування утримання ракетного крейсера проекту 1164.

Також зараз арештовані рахунки підприємства, а заборгованість по заробітній платі становить понад 58 млн грн.

Зазначається, що завод вже 3-ій рік самостійно виконує відповідні роботи, оскільки припинення підтримки крейсера призведе до руйнування його енергетичних вузлів, елементів обладнання, екологічного забруднення акваторії річок Буг та Інгул.

В держконцерні додали, що у результаті руйнування та проведення консервації спеціальних виробів і його складових вартість крейсера у розмірі капітальних інвестицій впаде до вартості металобрухту.

Крім того, наголошується, що 30 жовтня керівництво Укроборонпрому звернулося до секретаря Ради національної оборони і безпеки Олександра Турчинова з проханням сприяти у вирішенні долі стратегічного підприємства.

Миколаївський суднобудівний завод спеціалізується на будівництві суден усіх типів з масою корпуса до 28 тис тонн, а також виконує ремонт судів. З квітня 2011 року завод включений до складу Укроборонпрому.

Укроборонпром був створений в грудні 2010 року, до його складу входить 134 підприємства військово-промислового комплексу.

Економічна правда