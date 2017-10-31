В Украине остановил работу судостроительный завод

Государственное предприятие "Николаевский судостроительный завод", которое входит в состав государственного концерна Укроборонпром, остановило работу.

Об этом сообщили в пресс-службе госконцерна.

Причиной остановки в концерне называют отсутствие решения Кабинета Министров по финансированию содержания ракетного крейсера проекта 1164.

Также сейчас арестованы счета предприятия, а задолженность по заработной плате составляет более 58 млн грн.

Отмечается, что завод уже 3-ий год самостоятельно выполняет соответствующие работы, поскольку прекращение содержания крейсера приведет к разрушению его энергетических узлов, элементов оборудования, экологическому загрязнению акватории рек Буг и Ингул.

В госконцерне добавили, что в результате разрушения и проведения консервации специальных изделий и его составляющих стоимость крейсера в размере капитальных инвестиций упадет до стоимости металлолома.

Кроме того, отмечается, что 30 октября руководство Укроборонпрома обратилось к секретарю Совета национальной обороны и безопасности Александра Турчинова с просьбой содействовать в решении судьбы стратегического предприятия.

Николаевский судостроительный завод специализируется на строительстве судов всех типов с массой корпуса до 28 тыс. тонн, а также выполняет ремонт судов. С апреля 2011 года завод включен в состав Укроборонпрома.

Укроборонпром был создан в декабре 2010 года, в его состав входит 134 предприятия военно-промышленного комплекса.

Экономическая правда