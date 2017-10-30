OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про пенсії, про Міжнародний валютний фонд, про субсидії, про дотації, про Укрнафту, про держборг.

Про дотації. Компанія "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка, яка спеціалізується на виробництві курячого м'яса, отримала з початку року 1,074 мільярда гривень дотацій.

Про Колеснікова. Український виробник солодощів "Конті" домовився про покупку кондитерської фабрики "Красная заря" в російському Іванові.

Про МВФ. Міжнародне рейтингове агентство Fitch очікує наступного траншу від Міжнародного валютного фонду для України в розмірі близько 1,9 млрд доларів у 2018 році.

Про субсидії. Зобов'язання по субсидіях на 10 мільярдів гривень перевищили закладені до держбюджету кошти.

Про держборг. Сукупний державний борг України у вересні виріс на 0,62%, або на 470 мільйонів доларів до 77,03 мільярда доларів в порівнянні з попереднім місяцем.

Про пенсії. Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій".

Про "Укрнафту". Державна фіскальна служба заявляє, що отримала можливість для погашення податкового боргу ПАТ "Укрнафта" завдяки постанові Верховного суду.

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