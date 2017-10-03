OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про пенсійну реформу, ВВП, інфляцію, одвічну боротьбу Apple та Samsung, блокчейн у Земельному кадастрі та нововведення Uber.

Про пенсійну реформу. Ухвалено! "За" проголосувало 288 народних депутатів.



Про ГТС. ГТС хочуть відділити від "Нафтогазу" до 1 грудня. І перший крок вже зроблено.

Про Світовий банк. Прогноз зростання ВВП України на рівні 2%, рівень інфляції - 10%. Також Світовий банк і Україна погодили спірні деталі пенсійної реформи.

Про УЗ. "Укрзалізниця" купила нібито чеські запчастини, які роблять у Росії, а Омелян заявив, що у компанії мають з'явитися конкуренти.

Про Blockchain. Державний земельний кадастр перейшов на технологію Blockchain і має на сьогодні найвищий ступінь захисту інформації.

Про iPhone та Samsung. Samsung заробить на iPhone X більше, ніж на Galaxy S8. Як таке може бути?

Про Uber. Відтепер запізнюватися буде дорого - водії Uber зніматимуть плату за очікування.

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Приготуйте документи! Як банки будуть перевіряти доходи українців

На вимогу НБУ банки тепер будуть більш ретельно перевіряти походження коштів клієнтів. ЕП детально пояснює, що насправді змінилося.

Не до жартів. Україна може стати європейським центром з кібербезпеки

Стів Возняк, співзасновник Apple, і Філіп Ціммерман, творець першого програмного забезпечення для шифрування електронної пошти, приїхали в Київ і розповіли, як Україні будувати систему кібероборони, де шукати "білих" хакерів і як зупинити відплив за кордон фахівців з кібербезпеки.