OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про санкції, про видобуток газу, про тіньову економіку, про податки.

Про видобуток газу. Збільшенню видобутку газу в Україні перешкоджають старі радянські підходи чиновників і недосконале законодавство.

Про санкції. "Роснефть" через санкції проти РФ призупинила на 5 років геологорозвідку і видобуток нафти на Південно-Чорноморській ділянці в східній частині акваторії Чорного моря.

Про рейтинги. Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "В-" зі стабільним прогнозом.

Про сплату податків. В 2016 році в Україні обсяг "тіньової" економіки становив 1,1 трлн гривень.

Про газ. В 2017 році, порівнюючи з минулорічними показниками, в Україні планується збільшення видобутку газу приблизно на 4,1%.

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Тиждень у графіках: олігархи і президент багатіють, ставки зростають, Україна втрачає галузь

ЕП підводить підсуки тижня. Якими небаченими темпами зростають статки олігархів, що сталося з обліковою ставкою та промвиробництвом, і як Україна втрачає виноградники.