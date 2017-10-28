Голові УГВ збільшувати видобуток газу заважає "махровий совок"

Збільшенню видобутку газу в Україні перешкоджають старі радянські підходи чиновників і недосконале законодавство.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив голова ПАТ "Укргазвидобування" Олег Прохоренко.

"Найрадикальніший крок, який зараз дає свої плоди, - це вирівнювання ціни. Ціна, яку ми зараз отримуємо за газ, стала набагато ближчою до комерційної. Це те, що на сьогодні зробив уряд Гройсмана", - сказав він.

"Натомість, усі інші кроки - рента, земельні відносини, спрощення доступу до геологічної інформації, - це все ще регулюється на радянському рівні, це - "махровий совок". Ми намагаємося проламати цю стіну", - підкреслив Прохоренко.

За його словами, Укргазвидобування планувало в 2018 році збільшити обсяги видобутку газу до 16,5 млрд кубометрів.

"Однак через перепони, небажання допомогти, а іноді й створення навмисних перешкод, буде добре, якщо компанія вийде на показник 16 млрд кубометрів", - додав він.

Раніше Прохоренко заявляв, що до 2020 року Україна збільшить видобуток газу та зменшить його споживання, що дозволить більше не імпортувати "блакитне паливо".