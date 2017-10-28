Україна – у трійці країн з найбільшою "тіньовою" економікою

В 2016 році в Україні обсяг "тіньової" економіки становив 1,1 трлн гривень.

Про це пише "Дзеркало тижня" з посиланням на дані дослідження міжнародної Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів (АССА).

"І це при тому, що ВВП в тому ж році становив 2,38 трлн гривень, а дохідна частина держбюджету — 595 млрд гривень", - йдеться у статті.

Автор відзначає, що за даними АССА, Україна до 2016 року зайняла третє місце (45,16%) в списку країн з найбільшою тіньовою економікою. Нас обігнали тільки Нігерія з показником 48,37% і Азербайджан (67,04%).

"Вирішуючи проблему детінізації, Мінфін спільно з громадськістю, експертами, за підтримки бізнесу та депутатського корпусу в 2017 році напрацював низку проектів, які пролили світло на "тінь", розкрили її першопричини і намітили напрями боротьби з нею", - йдеться в статті.

"Робочі групи, круглі столи під прицілом небайдужих ЗМІ, форуми, експертні розробки, плани дій і навіть ряд зареєстрованих законопроектів... Все це було. Немає лише конкретного результату цієї роботи, втіленого в реальність. Більш того, немає навіть чіткого уявлення, коли саме чекати результату", - пише автор.

Раніше міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляв, що до 7 мільйонів працездатного населення перебуває в тіні і не платить внески в пенсійну систему.