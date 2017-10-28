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Fitch подтвердило рейтинг Украины, прогноз стабильный

Суббота, 28 октября 2017, 13:00

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "В-" со стабильным прогнозом.

Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Как отмечается, агентство подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне" B- "со стабильным прогнозом.

"Рейтинг Украины отражает ограниченные возможности привлечений на внешних рынках, большой госдолг и вялотекущие структурные преобразования, а также слаборазвитый банковский сектор и политические риски", - говорится в релизе.

Напомним, в начале октября агентство Fitch подтвердило рейтинги Киева и Харькова на уровне В-.

Экономическая правда

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