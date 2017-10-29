В этом году Украина увеличит добычу газа на 4% - УГВ

В 2017 году в Украине планируется увеличение добычи газа примерно на 4,1% по сравнению с прошлогодними показателями.

Об этом в интервью Укринформу заявил председатель ПАО "Укргаздобыча" Олег Прохоренко.

"За девять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, нам удалось повысить добычу на 4%. По итогам года мы планируем выйти на показатель 4,1%", - заявил Прохоренко.

По его словам, в июле-сентябре ПАО "Укргаздобыча" показало "плюс" 7% к уровню прошлого года за счет программы по интенсификации скважин, их капитального ремонта, ускорения и расширения программы бурения, а также установки новых компрессоров.

"С сентября 2016 года по сентябрь 2017 года мы провели уже 105 операций интенсификации и дальше наращиваем темпы. В Украине до сих пор никто таких показателей не выполнял", - подчеркнул председатель ПАО.

Прохоренко отметил, что сейчас в Украине работают две подрядные организации - "Беларусьнефть" и румынский Tacrom, которые завезли современное оборудование и дают больше добычи, чем ожидалось. По его словам, к сотрудничеству приглашена и польская сторона.

Глава "Укргаздобычи" отметил, что Украина на сегодняшний день демонстрирует положительную динамику по развитию добычи газа.

"У нас есть стратегическая цель - выйти на самообеспечение газом, поэтому Украина будет инвестировать в эту отрасль. Это обеспечит безопасность не только Украины, но и всего региона", - подчеркнул Прохоренко.

Он добавил, что если Украина будет обеспечена газом, то после 2020 года страна, теоретически, могла бы поставлять газ своим соседям.

Ранее глава Прохоренко заявил, что к 2020 году Украина увеличит добычу газа и уменьшит его потребление, что позволит не импортировать "голубое топливо".