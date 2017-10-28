Тиждень у графіках: олігархи і президент багатіють, ставки зростають, Україна втрачає галузь
Держава все більше витрачає на підтримку бізнеса. Наперекір кредиторам
З року на рік під тиском міжнародних кредиторів уряд декларував курс на більш раціональне й адресне витрачання коштів на підтримку бізнесу. Цей підхід у середньостроковій перспективі навіть прописаний у плані дій уряду, але, схоже, не виконується. Що про це свідчить?
Загальний тренд на скорочення витрат досі вдалося витримувати. Так, якщо у 2015 році на економічну діяльність витрати держбюджету становили 2,84% ВВП, то у 2016 році — 2,78%. Утім у 2017 році тенденція може змінитися.
За даними казначейства планові річні витрати на економічну діяльність з урахуванням внесених змін до державного бюджету становлять 97 млрд грн або 3,4% ВВП. Під час липневого коригування держбюджету парламент збільшив витрати на дороги, вугільну галузь та будівництво.
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Що не так з українським виноробством
В останні роки через спад в економіці та надмірну зарегульованість виробництва галузь зазнає істотних втрат. Площі під виноградниками стрімко скорочуються.
Сьогодні площі виноградників в Україні становлять близько 44 тис га, що у чотири рази менше порівняно з 1990 роком.
Винороби скаржаться на забюрократизовану процедуру отримання ліцензій, проблеми із землею, відсутність допомоги з боку держави і тиск з боку місцевої влади.
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Облікова ставка пішла вгору
Національний банк прийняв рішення про підвищення облікової ставки на 1 процентний пункт до 13,5%.
"Споживча інфляція у вересні 2017 року прискорилась до 16,4% у річному вимірі і перевищила траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в липневому інфляційному звіті. Це зумовлено, насамперед, прискоренням зростання цін на сирі продовольчі товари, підвищенням виробничих витрат, а також певним пожвавленням споживчого попиту", - заявив виконуючий обов'язки голови НБУ Яків Смолій.
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Як падало промвиробництво
У січні-вересні 2017 року порівняно з січнем-вереснем 2016 року індекс промислової продукції становив 99,7%, в т.ч. в добувній промисловості і розробці кар'єрів - 93,9%, переробній - 103,6%, постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря - 94,3%.
Промислове виробництво в Україні падало чотири попередні роки: у 2012 році – на 0,7%, в 2013 році – на 4,3%, у 2014 році – на 10,1%, у 2015 році – на 13%.
Тільки у 2016 році воно зросло на 2,4% після чотирьох років падіння.
Найбагатші в Україні
Бізнесмени Рінат Ахметов, Віктор Пінчук і Костянтин Жеваго очолюють список найбагатших українців, президент Петро Порошенко на п'ятій позиції.
Рейтинг склало видання "Новое время" спільно з інвестиційною компанією Dragon Capital.
Згідно з рейтингом ТОП-100 найбагатших українців, статки єдиного акціонера найбільшого українського холдингу СКМ Ахметова (6,9 млрд доларів) за рік зросли на 68%.
|Місце у рейтингу
|ФІО
|Статки
|До попереднього року
|Компанія
|1
|Рінат Ахметов
|$6.9 млрд
|68%
|СКМ
|2
|Віктор Пінчук
|$1.4 млрд
|13%
|Інтерпайп
|3
|Костянтин Жеваго
|$1.4 млрд
|209%
|Ferrexpo
|4
|Вадим Новинський
|$1.2 млрд
|113%
|Смарт-Холдінг
|5
|Петро Порошенко
|$1 млрд
|7%
|Roshen
|6
|Ігорь Коломойський
|$1 млрд
|-11%
|Група Приват
|7
|Геннадій Боголюбов
|$763 млн
|-9%
|Група Приват
|8
|Дмитро Фірташ
|$746 млн
|14%
|Group DF
|9
|Юрій Косюк
|$693 млн
|10%
|МХП
|10
|Олександр і Галина Гереги
|$688 млн
|5%
|Епіцентр-К
Президент України Петро Порошенко, головним активом якого є кондитерська корпорація Roshen, посів п'яте місце в рейтингу зі статком в 1 млрд доларів, який виріс в порівнянні з 2016 роком на 7%.
Деталі: Ахметов, Пінчук і Жеваго очолили рейтинг найбагатших. Порошенко п'ятий - НВ
Найбагатші у світі
Країни Азії у 2016 році обігнали США за кількістю доларових мільярдерів.
число мільярдерів в Азії збільшилося на 117 осіб, до 637, тоді як в США таких людей 563.
Загальний статок найбагатших людей в 2016 році зріс на 17% і становив 6 трлн доларів. При цьому найбільша кількість грошової маси зосереджена в Америці - 2,8 трлн доларів, в той час як в Азії це 2 трлн.
За прогнозом UBS, вже в найближчі 4 роки азіатські мільярдери можуть обійти американських. Відзначається, що такий ріст відбувся, перш за все, завдяки економічному розвитку Китаю, де новий мільярдер з'являється кожні три тижні, а 75% всіх мільярдерів, що з'явилися в 2016 році - родом з Китаю і Індії.