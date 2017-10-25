OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про бізнес, про кібератаку, про санкції, про газотранспортну мережу, про Укрзалізницю.

Про Doing Business. Україна піднялася в рейтингу легкості ведення бізнесу на чотири позиції та опинилася на 76 місці.

Про кібератаку. Вірус BadRabbit, який 24 жовтня вразив мережі Міністерства інфраструктури та Київського метрополітену, використовував для проникнення на комп'ютери підроблені сертифікати.

Про санкції. Серед міжнародних санкційних списків було знайдено 434 публікації, що стосуються 161 української компанії.

Про ГТС. Кабінету міністрів, який є акціонером НАК "Нафтогаз України", повинні бути передані повноваження прямого управління ПАТ "Укртрансгаз".

Про УЗ. З 10 грудня Укрзалізниця вводить новий графік пасажирського руху.

Про корупцію. Фінансовий директор групи компаній Agrofusion Іван Сакаль під час інвестиційного форуму розповів про корупцію, з якою він та його колеги зіштовхнулися та боролися у 2015-2017 роках.

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