Аграрий о коррупции: "Налоговики просили предоставить два КАМАЗа документов"

Финансовый директор группы компаний Agrofusion Иван Сакаль во время инвестиционного форума рассказал о коррупции, с которой он и его коллеги столкнулись и боролись в 2015-2017 годах.

Видеозапись его выступления опубликован на YouTube.

Группа компаний Agrofusion занимается выращиванием и переработкой томатов.

"У нас 3 современных завода, мы перерабатываем 750 тыс тонн томатов. 75% продаж томатной пасты в ЕС и 100% томатной пасты в Украине. То есть все томатные соки, кетчупы, которые есть в Украине, это делаются с херсонских и николаевских томатов", - рассказал Сакаль.

"Налоговая нагрузка у нас на один гектар – 9300 грн. То есть один га земли мы обрабатываем, и за это платим все виды налогов в размере 9300 грн", - говорит он.

"Аналогичный показатель в АПК Украины – 800 грн. Мы уплатили налогов 205 млн грн., в стране – 25 млрд грн. Если бы все в аграрном бизнесе платили как мы, то было бы не 25 млрд грн., а 297 млрд. грн. То есть бюджет недополучает 272 млрд грн", - заявил финдиректор компании.

"Мы хотели взять разрешение на снятие грунтового слоя для строительства завода. Нормативный срок выдачи – 30 дней. Подано 4 заявления. Получено 4 отказа без указания причин. Отказывали потому, что сельхозинспекция была в стадии ликвидации. Просрочка 130 дней, разрешение не выдано до сих пор", - поделился Сакаль.

Рассказал представитель производства о взаимодействии с ГФС.

"Представьте себе, нам делали замечания на нечеткий рисунок на шинах автопогрузчика и отсутствии фиксатора на дверях теплиц. Из-за этих нарушений было предписание службе охраны закрыть завод. Не устранить, а просто закрыть завод", - заявил он.

"Теперь – утверждение налоговых инспекторов, что заводы не потребляли газ вообще. Можете себе представить, в этом году мы потребляем газ где-то на 100 млн грн за 2 месяца. Они сказали, что мы не потребили ни одного кубического метра газа. Это подтверждено актами. Начислили нам штрафные санкции, возбудили уголовное дело", - добавил Сакаль.

По его словам, в 2015 году группа подавала 9 исков к государству и налоговым инспекторам на 14 млн грн. "Мы все суды выиграли, но ни один из чиновников не понес наказание", - заявил финдиректор.

Также он рассказал о том, как компания возвращала НДС.

"Возвращать 145 млн грн нам помогал директор ЕБРР Шевки Аджунер лично, бизнес-омбудсмен Альгидрас Шемета, директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Франсис Малиж, руководитель IFC в Украине Елена Волошина, бизнес-омбудсмен Тарас Качка, руководитель Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко", - уверяет Сакаль. - Нам вернули через 13 месяцев НДС 145 млн, при этом каждый раз нам предлагали 35% отката от этой суммы".

Также финдиректор Agrofusion рассказал свежий пример о вымогательствах налоговиков.

"В сентябре мы запустили завод. Инвестиционный проект составил 55 млн долларов США. Для николаевского региона – это солидная сумма, потому что бюджет города Николаева – 72 млн долларов. Как только мы его ввели, через 13 дней — документальная проверка налоговой, где у нас требуют все правоустанавливающие разрешительные документы ввода в эксплуатацию. Он еще и работать нормально не начал, его запускать еще год надо", - рассказал Сакаль.

"Я сделал запрос – разрешительные документы, которые мы им (налоговикам – ред) должны предоставить. Там указано разрешение от санитарно-эпидемиологической службы. То есть в октябре просят разрешение от санстанции, которая в марте была ликвидирована", - недоумевает он.

"Получили письмо. Представьте себе, что мы должны им дать. На заводе работало около 500 строителей из разных организаций, 120 субподрядчиков. Вчера они у нас попросили время входа и выхода каждого из завода каждого человека, его ФИО, идентификационный код. Документы на каждую машину – что везла. Ответ налоговики просили предоставить 13 октября, а направили письмо 11. Вы представляете, за два дня два КАМАЗа документов надо подготовить…", - возмущается финдиректор Agrofusion.

Сакаль уверен, что необходимо ужесточать законодательство по борьбе с коррупцией.

"Нас всех возмущает – взяли чиновника, отпустили, опять взяли-отпустили. Но поменяйте одну статью в уголовном кодексе и все поменяется", - резюмировал он.

Экономическая правда