І тебе зареєструють: всі "за" і "проти" мобільного зв'язку за паспортом

З метою нацбезпеки спецслужба хоче примусово зареєструвати всіх мобільних абонентів і їх гаджети. Чим це обернеться для людей, і яка є альтернатива?

Нацкомісія регулювання зв'язку та інформатизації 17 жовтня 2017 року спростила процедуру реєстрації абонентів мобільного зв'язку. Процедура ще не набрала чинності. Для того, щоб вона запрацювала, парламент повинен ухвалити законопроект Держслужби спецзв'язку і захисту інформації.

Проблема в тому, що Держспецзв'язку хоче ввести примусову реєстрацію абонентів мобільного зв'язку, їх смартфонів і планшетів. Експерти і мобільні оператори наполягають на введенні добровільної реєстрації.

Що зміниться

Якщо процедура реєстрації абонентів буде запущена в поточному вигляді, то абонент зможе подати заяву про реєстрацію в паперовій формі та в електронній — через сайт мобільного оператора.

У разі подання заяви в електронній формі абонент буде ідентифікувати себе за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП), BankID та інших альтернативних засобів. Мобільні оператори отримають дев'ять місяців на підготовку до впровадження процедури ідентифікації.

Головною відмінністю стане можливість самостійно зареєструватися онлайн. Зараз для реєстрації потрібно прийти в один з магазинів компанії з паспортом та ідентифікаційним кодом.

Мобільні оператори стверджують, що реєстрація буде безкоштовною. При цьому факт реєстрації не означатиме підписання контракту з оператором зв'язку.

"Як і раніше, в разі підключення до передплачених тарифів буде діяти публічний договір оферти", — пояснює провідний експерт із зовнішніх комунікацій "Vodafone Україна" Вікторія Павловська.

"За" і "проти"

За даними компаній "Київстар" і "Vodafone Україна", сьогодні 90-96% українців користуються мобільним зв'язком анонімно. Для їх реєстрації, кажуть оператори, потрібен рік на підготовку і два роки — безпосередньо на реєстрацію.

"Реєстрація все одно буде — це світовий тренд і стратегічний план уряду. Ми доклали максимум зусиль, щоб вона була зручною для абонентів. Якщо держава підтримає регулятора (НКРЗІ. — ЕП) і схвалить пропозиції гравців ринку, то незабаром користувачі зможуть ідентифікуватися в оператора з будь-яких пристроїв за допомогою ЕЦП, ID-карт або BankID", — говорить президент "Київстару" Петро Чернишов.

Мобільні оператори та експерти підтримують впровадження реєстрації абонентів, незважаючи на аргументи "проти". Однак вони не згодні з примусовою реєстрацією абонентів, їх смартфонів і планшетів.

Реєстрація абонентів мобільного зв'язку: "за" і "проти"

Громадяни ЗА ПРОТИ Захист від шахрайства (перевипуск sim-карт, шахрайство в інтернеті) Втрата доступу до послуг зв'язку через несвоєчасну реєстрацію користувача Запуск послуги перенесення абонентського номера від одного оператора до іншого (MNP) Обмеження доступу до послуг зв'язку через малу кількість місць, де можлива реєстрація або отримання BankID і ЕЦП Запуск послуги ідентифікації за абонентським номером MobileID (аналог BankID, ЕЦП) Загроза незаконного втручання у приватне життя громадян з боку корумпованих представників правоохоронних органів Значне спрощення доступу до електронних держпослуг Загроза витоку персональних даних в результаті незаконних дій співробітників операторів зв'язку або правоохоронних органів Розвиток сервісів мобільних грошей Держава ЗА ПРОТИ Розширення можливостей доступу користувачів до електронних держпослуг Виникнення чорного ринку sim-карт, зареєстрованих шахраями на підставних осіб Додаткові можливості субсидування жителів слаборозвинених регіонів, що мають проблеми з відкриттям звичайних банківських рахунків Зловживання доступом до персональних даних громадян з боку окремих корумпованих представників правоохоронних органів Розширення можливостей правоохоронної системи з точки зору розслідування злочинів

Зарубіжний досвід

За даними міжнародної Асоціації GSM, яка об'єднує 800 операторів і 250 компаній, у 2013 році майже 80 країн світу запустили або активно обговорювали реєстрацію передплачених sim-карт.

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Характерно, що в більшості випадків уряди цих країн вводили обов'язкову реєстрацію під приводом посилення боротьби з тероризмом і розширення можливостей правоохоронних органів.

Однак за даними Асоціації GSM сьогодні недостатньо доказів, що обов'язкова реєстрація приводить до зниження рівня злочинності.

Великобританія, Чехія, Румунія і Нова Зеландія розглядали обов'язкову реєстрацію передплачених sim-карт, але прийшли до висновку про її неефективність. Звіти показали відсутність фундаментальних доказів, що обов'язкова реєстрація дає переваги в кримінальних провадженнях.

У Мексиці обов'язкова реєстрація sim-карт була введена у 2009 році. Її скасували через рік. Причина проста: аналіз наслідків впровадження показав, що ця процедура ніяк не допомогла у попередженні або розслідуванні злочинів.

Більш того, аналіз досліджень в країнах, де була введена обов'язкова реєстрація sim-карт, показав низку негативних наслідків такого рішення. Ці наслідки описані в колонці "Проти" таблиці.

Інтерес президентської вертикалі

Ідею обов'язкової реєстрації мобільних абонентів в Україні роками озвучують представники спецслужб. Формальний мотив один: посилення боротьби із злочинністю та забезпечення національної безпеки у кіберсфері.

Як показав світовий досвід, реєстрація абонентів не знизить традиційну злочинність, не кажучи про кіберзахист. Усі масштабні кібератаки йдуть з-за кордону із застосуванням потужних засобів маскування трафіку.

Обов'язкова реєстрація абонентів вигідна, перш за все, СБУ.

Зараз лише вона користується прямим підключенням до мереж мобільних операторів. Тепер служба отримає прямий доступ до персональних даних ідентифікованих абонентів, адже згідно з проектом "Порядок реєстрації абонентів..." персональні дані будуть зберігати мобільні оператори.

Формально оперативні співробітники СБУ повинні мати рішення слідчого судді для зняття інформації з каналів зв'язку мобільних операторів або отримання персональних даних абонентів. Однак в Україні ніхто не застрахований від злочинних зловживань спецслужби.

При цьому інші правоохоронні держструктури — Нацполіція, Держбюро розслідувань, Прикордонна служба, НАБУ, ДФС, Управління держохорони, Служба зовнішньої розвідки і Розвідка Міноборони — знімають інформацію з каналів зв'язку мобільних операторів за рішенням суду під контролем СБУ.

Як відомо, президентська вертикаль, у яку входить СБУ, категорично відмовляється надавати право самостійного прослуховування іншим органам.

Тільки добровільна реєстрація

В сьогоднішніх умовах в Україні може бути реалізована тільки добровільна модель реєстрації абонентів мобільного зв'язку.

Експерти пропонують прискорити процес двома способами: зобов'язати реєструвати нові підключення та зобов'язати реєструвати абонентів при зверненні до пунктів продажу. Зокрема, при зміні sim-карти або перенесенні номера.

Через п'ять років можна буде подивитися, скільки залишиться незареєстрованих абонентів, і вже тоді подумати, що з ними робити.