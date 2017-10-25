Блокчейн плюс сільське господарство: як зміниться життя споживача і бізнесу

Які можливості дає фермерам база даних, котру не можна змінити заднім числом. (Рос.)

Украина сейчас как никогда нуждается в смелых экспериментах во всех сферах — как со стороны бизнеса, так и со стороны государства.

Если их будет много, есть большой шанс, что часть из них окажется успешной. Таким образом экономика получит мощный толчок для роста.

Страна уже становится свидетелем таких экспериментов: в Украине прошел первый аукцион с использованием блокчейна. Он сделал Украину на шаг ближе к построению цифровой экономики. К 2018 году эта технология будет использоваться и в госреестре прав на недвижимое имущество.

Пока разве что айтишники крупных агрохолдингов более-менее понимают, какие перспективы может дать эта технология для агробизнеса. Средние и мелкие фермеры еще не осознали своих потенциальных преимуществ.

Разумеется, не все, о чем пойдет речь дальше, будет реализовано в Украине. Часть написанного может казаться фантастикой, но в недалеком прошлом только писатели-фантасты могли представить, что по улицам будут ездить машины без водителей, а телефоны будут мощнее компьютеров.

Что такое блокчейн

Это глобальная база данных, в которой записи хранятся в виде связанных между собой блоков. Эти блоки хранятся одновременно на огромном количестве компьютеров.

Чтобы было понятнее аграриям, приведу такой пример: это как блокнот, который существует в большом количестве идентичных копий, и его страницы так хорошо прошнурованы, что вырвать одну нельзя.

Внести изменения в любой блок очень сложно и даже невозможно, а если уж они вносятся, то должны соответствовать определенным правилам.

Проверить оригинальность цепочки может каждый участник базы. Получается, что блокчейн — это инструмент, позволяющий записать данные в базу, которая существует в огромном количестве экземпляров и которую нельзя подделать.

Прозрачная цепочка поставки продуктов сохранит людям здоровье, а производителям — деньги

Блокчейн может помочь АПК в создании прозрачной цепочки производства и поставки продуктов, которая гарантирует пищевую безопасность.

Потребители хотят знать о происхождении пищи и готовы переплачивать, если могут узнать все подробности о товаре. Сейчас соблюдение стандартов гарантирует сертификация, но она дорога. Другая проблема сертификации в том, что результаты проверок можно изменить задним числом за взятку.

Блокчейн устраняет данную проблему. Технология не позволяет изменить внесенную запись незаметно. Ее содержание и дата останутся неизменными.

Наклеив на товар бирку с QR-кодом, мы позволим покупателю проследить все, что происходило с едой: когда родилась корова, в каких условиях жила, чем ее кормили, чем она болела, когда ее забили на мясо, на каком заводе тушу превратили в консервы, как эти консервы транспортировались и хранились.

При такой системе вся неизменяемая история продукта будет на экране смартфона потребителя. Государство тоже сможет пользоваться преимуществами цепочки. Санитарные органы смогут отследить, как распространялась эпидемия. Если человеку стало плохо после съеденного, врач сможет моментально узнать, какого качества продукт съел пострадавший.

Конечно, блокчейн не решает проблемы достоверности данных. Ветеринар может намеренно внести в базу неправдивую информацию. Эту лазейку можно обойти, поручив компаниям с хорошей репутацией заверять корректность введенных записей. Такими гарантами могут быть аудиторские компании.

Страховка от обмана для бизнеса

Поскольку записанную в блокчейн информацию нельзя изменить и она видна всем, блокчейн может застраховать от обмана со стороны партнера.

Не получится завысить потери, занизить цены или провести другие махинации. Единственный нюанс — необходима компания с хорошей репутацией, которая могла бы подтвердить, что в блокчейн вносится корректная запись.

Помогает мелким хозяйствам привлечь инвестиции

В Украине фермерам сложно получить финансирование и им на помощь приходят технологии. Я говорю об ICO. Эта аббревиатура похожа на IPO, в чем-то они схожи, в чем-то различны.

IPO — это финансирование за счет размещения акций на бирже, а ICO — это эмиссия не акций, а "токенов", которые потом обменивают на криптовалюты или привычные деньги. Токены существуют именно в мире блокчейна.

ICO больше похоже на привычный коллективный сбор средств — краудфандинг — и подходит для небольшого бизнеса на ранних этапах.

Пока что это непопулярная форма привлечения капитала. Поскольку такой метод финансирования лишь недавно зародился, ICO никак не регулируется государством, и не только в Украине. Значит, в этой сфере полно мошенников, которые ищут легкие деньги, но не собираются выполнять свои обещания.

Хоть есть примеры из IT и финансово-технической сферы, когда стартапы таким образом собирали миллионы долларов, фермеру будет неизмеримо сложнее убедить людей инвестировать в его бизнес.

Зато с ICO нет необходимости тратиться на услуги юристов или бизнес-переговоры, ведь деньги вы получаете от самых обычных людей.

Смарт-контракты гарантируют контрагентам исполнение обязательств

Известная проблема: фермеры поставляют свой товар, а после месяцами ждут оплаты за него. Сейчас основной и едва ли не единственный способ застраховаться от подобного — работать с проверенными игроками рынка.

Проблему могут решить смарт-контракты, иначе говоря, умные контракты. Они записываются не в виде бумажных договоров, а кода. При наступлении определенных условий они исполняются сами.

Скажем, поставщик выполнил свои обязательства, право собственности на товар перешло покупателю, и поставщику сразу же перечисляются деньги. Преимущества умных контрактов — отсутствие посредников и расходов на них, гарантия выполнения обязательств при наступлении оговоренных условий.

Земельный аукцион на блокчейне повысит доверие к продаже земли

Выше я писала, что в Украине прошел первый аукцион по продаже имущества с использованием блокчейна. В Украине после запуска рынка земли ее будут продавать и на аукционах. Поскольку украинцы с осторожностью относятся к вопросу рынка земли, думаю, в этой сфере блокчейн будет как никогда кстати.

Блокчейн не позволяет посторонним лицам менять данные, как у нас часто происходит при торгах. Это значит, что вырастет доверие к аукциону и со стороны участников, и со стороны простых украинцев.

Продажа активов на бирже позволяит застраховаться от изменения цены

Блокчейн начинают осваивать и мировые биржи. Работают они так же, как и обычные биржи, но со всеми преимуществами блокчейна.

Например, на такой бирже можно торговать фьючерсом — контрактом на покупку товара в будущем по цене, зафиксированной сейчас — на зерно, животных или другие активы. Так фермер получит деньги, а покупатель будет застрахован от роста цен — хотя может и понести убытки, если цена снизится.

В перспективе возможно создание сельскохозяйственной криптовалюты

Когда-то некий Сатоши Накамото создал биткоин. Никто не знает, реальное ли это имя, один это человек или группа людей. Однако точно известно одно: сейчас он богат, потому что владеет наибольшим количеством биткоинов.

Биткоины используются для покупки товаров, ими торгуют на биржах, ими финансируют бизнес. Огромное количество людей признают биткоин деньгами, поэтому он и является деньгами, пусть и основан на непривычной технологии.

Этот пример показывает, что аграрное сообщество может создать свою криптовалюту для инвестиций, кредитования, торговли и страхования.

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Есть много других способов применить блокчейн в сельском хозяйстве и агробизнесе. Он будет удобен во всех случаях, когда нужно устранить посредников, гарантировать выполнение договоров и сохранность данных, установить доверительные отношения между партнерами.

Вместе с тем, блокчейн ставит перед нами серьезные вызовы. Чтобы работать в этой среде, необходимы квалифицированные программисты и юристы. Более того, есть мнение, что вскоре эти две профессии соединятся, потому что юристу необходимо будет уметь писать умные контракты на блокчейне.

Почему есть увереннность, что блокчейн станет будущим сельского хозяйства? На это меня натолкнул Гугл: если ввести в поисковик словосочетание blockchain in, то первый предлагаемый вариант — blockchain in agriculture.

Сельское хозяйство трансформируется в высокотехнологичную отрасль и одним из первых подхватит инновации, которые приведут его и к 100 млн тонн зерна в год, и к созданию продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Владислава Рутицька, віце-президент фонду "СігмаБлейзер", екс-заступник міністра аграрної політики та продовольства