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Укрзализныця вводит новый график скоростного пассажирского движения

Среда, 25 октября 2017, 13:10
 

С 10 декабря Укрзализныця вводит новый график скоростного пассажирского движения.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Укрзализныци Евгений Кравцов на заседании правительства.

"Пилотно мы запустили уже несколько направлений, например Одесса-Перемышль. В ближайшее время будет запущен новый поезд Одесса-Львов, который будет состоять полностью из модернизированных украинских поездов", - заявил Кравцов.

"С 10 декабря начнет курсировать беспересадочный вагон Киев-Вена. Планируем запустить вторую пару сообщением Ковель-Хелм, а также двухгруппный поезд "Одесса-Рахов-Перемышль", - добавил он.

Кравцов напомнил, что в перспективе УЗ рассматривает направления Мукачево-Будапешт, а также Киев-Минск-Вильнюс-Рига-Таллинн.

"Кроме того, будет запущен новый скоростной поезд Киев-Гомель в течение 2018-2019 годов для сообщения с Беларусью", - сказал руководитель УЗ.

Как сообщалось, исполняющий обязанности председателя Укрзализныци сообщил, что к концу 2018 года будет обновлено до 500 спальных вагонов.

Экономическая правда

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Укрзализныця мир
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