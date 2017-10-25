161 украинская компания попала в 5 мировых санкционных списков

Среди международных санкционных списков было найдено 434 публикации, касающиеся 161 украинской компании.

Об этом сообщает пресс-служба YouControl.

Украинские компании попали в такие международные санкционные списки:

Санкционный список Министерства финансов США Санкционный список Европейского союза Сводный санкционный список Австралии Консолидированный список лиц/организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании. Снкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине.

В "черный список" попали:

Первое. Украинские филиалы российских банков.

А именно - Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ Банк в санкционных списках США и Японии.

В частности, Сбербанку запрещаются такие транзакции со стороны физических и юридических лиц США или на территории США: проведение операций, предоставление финансирования или другие коммерческие операции с новыми долговыми обязательствами этих лиц со сроком платежа от 30 дней.

Второе. Юридические лица, принадлежащие политическом окружению Виктора Януковича.

А именно - компании Курченко, Ставицкого и Медведчука - в санкционном списку Министерства США. Все активы организаций и физлиц в пределах США заблокированы, а юридическим и физическим лицам с США запрещено вести с ними какие-либо дела.

Компании с орбиты Александра Януковича, фирма, оперирующая имуществом Дмитрия Табачника в Крыму, фирмы Сергея Курченко, фирмы Олега Царева, призывавшего к поддержке Новороссии, компании главы пророссийской политической организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука, компании Андрея Клюева, экс-главы президентской администрации Януковича, фирмы экс-премьер-министра Украины Николая Азарова и компании Эдуарда Ставицкого, экс-министра энергетики и угольной промышленности. Этим лицам запрещено въезжать на территорию Австралии, они также и под санкциями со стороны США.

Третье. Юридические лица, принадлежащие фигурантам списка "Миротворец".

Главари вооруженных формирований ЛНР/ДНР, среди них: Александр Захарченко, самопровозглашенный председатель временно оккупированных ДНР, Павел Губарев, отвечающий за привлечение для вооруженных сил и провозгласил себя "народным губернатором" ДНР, Юрий Иванкин, так называемый экс-министр внутренних дел ЛНР, Владимир Константинов, председатель так называемого Государственного Совета Крыма и другие. Они попадают под действие ограничительных мер Великобритании, потому что дестабилизируют ситуацию в Украине. Также им запрещен въезд в ЕС.

Четвертое. Государственные предприятия, которые находятся на оккупированных территориях и эксплуатируются оккупационным режимом.

Это ГП "Завод шампанских вин", ГП "Керченский морской торговый порт", Государственный концерн "Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра"", Крымское республиканское предприятие "Азовский Ликероводочный завод", санаторий "Нижняя Ореанда" управления делами аппарата Верховной Рады Украины, и другие.

В связи с тем, что собственность предприятия была передана вопреки украинскому законодательству, вид ограничительной меры предусматривает: блокировку активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

Эксперты советуют проверить своих контрагентов и при обнаружении их в санкционных списках немедленно прекратить с ними сотрудничество, чтобы не попасть под горячую руку правоохранителей за опрометчивое сотрудничество с "токсичными" компаниями.