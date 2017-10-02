OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про Bitcoin, про тарифи, про курс гривні, про земельну реформу, про Приватбанк, про приватизацію, про НКРЕ, про ціни на газ.

Про курс гривні. Національний банк пояснює зниження курсу гривні у вересні зростанням попиту енерготрейдерів на іноземну валюту.

Про Bitcoin. Компанія The Future of Mining з Маямі будує на півночі Швеції поблизу міста Ельвсбюн великий майнінговий дата-центр.

Про тарифи. З 1 жовтня 2017 Укртелеком ввів в дію нові тарифи на фіксований телефонний зв'язок.

Про земельну реформу. Прийняття земельної реформи зможе збільшити річний обсяг виробництва на 15 мільярдів доларів та збільшити ВВП приблизно на 1,5%.

Про НКРЕ. Верховна Рада може вже 5 жовтня розглянути кандидатури до комісії з відбору членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про Приватбанк. Прострочена заборгованість Приватбанку за довгостроковими кредитами НБУ становить 11,827 млрд гривень.

Про ціни на газ. Кабінет міністрів відклав на невизначений строк публікацію ціни на природний газ на рівні імпортного паритету на період із 1 жовтня 2017 року до 31 березня 2018 року.

Про приватизацію. Фонд державного майна розпочав повторну процедуру приватизації 25% акцій Одесаобленерго, Сумиобленерго та Донбасенерго, які не вдалося продати у період проведення аукціонів з продажу блокуючих пакетів акцій 8 енергокомпаній.

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