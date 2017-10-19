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Компанію Ахметова зобов'язали виплатити 82 мільйони доларів пені за Укртелеком

Четвер, 19 жовтня 2017, 18:22

Господарський суд Києва, розірвавши з компанією ЕСУ договір купівлі-продажу пакета акцій Укртелекому, прийняв рішення стягнути з ЕСУ 81,9 млн доларів пені за невиконання інвестиційних зобов'язань.

Про це заявив глава Фонду держмайна України Віталій Трубаров, передає Liga.net.

"За результатами перевірки в лютому 2017 р встановлено невиконання компанією ЕСУ інвестиційного плану, який передбачав внесення протягом п'яти років інвестицій в сумі не менше 450 млн доларів", - сказав Трубаров.

Він також зазначив, що Укртелеком не виконав пряму умова договору, яка передбачала передачу телекомунікаційної мережі спеціального призначення у власність держави.

Глава Фонду держмайна додав, що закон не передбачає в разі повернення приватизованого об'єкта в держвласність ніякої компенсації інвестору за придбаний пакет акцій, оскільки дана норма була вилучена ще в 2012 р.

Нагадаємо, Господарський суд Києва вирішив розірвати укладений за підсумками приватизаційного конкурсу договір купівлі-продажу 92,79% з "ЕСУ", відповідач вже заявив про намір подати апеляцію на це рішення.

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