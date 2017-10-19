Компанию Ахметова обязали выплатить 82 миллиона долларов пени за Укртелеком

Хозяйственный суд Киева, разорвав с компанией ЕСУ договор купли-продажи пакета акций Укртелекома, принял решение взыскать с ЕСУ 81,9 млн долларов пени за невыполнение инвестиционных обязательств.

Об этом заявил глава Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров, передает Liga.net.

"По результатам проверки в феврале 2017 г. установлено невыполнение компанией ЕСУ инвестиционного плана, который предусматривал внесение в течение пяти лет инвестиций в сумме не менее 450 млн долларов", - сказал Трубаров.

Он также отметил, что Укртелеком не выполнил прямое условие договора, которое предусматривало передачу телекоммуникационной сети специального назначения в собственность государства.

Глава Фонда госимущества добавил, что закон не предусматривает в случае возврата приватизированного объекта в госсобственность никакой компенсации инвестору за приобретенный пакет акций, поскольку данная норма была изъята еще в 2012 г.

Напомним, Хозяйственный суд Киева решил разорвать заключенный по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи 92,79% с "ЕСУ", ответчик уже заявил о намерении подать апелляцию на это решение.