"Укртелеком" Ахметова повернули в держвласність. Готується апеляція

Господарський суд Києва вирішив розірвати укладений за підсумками приватизаційного конкурсу договір купівлі-продажу 92,79% з "ЕСУ", відповідач вже заявив про намір подати апеляцію на це рішення.

Про це йдеться в прес-релізі компанії ЕСУ.

"ЕСУ" не згоден з рішенням суду першої інстанції і продовжить захист права власності на акції "Укртелекому" в апеляційному суді", - повідомили в компанії.

В "ЕСУ" підкреслили, що рішення суду першої інстанції не вплине на операційну роботу "Укртелекому", зокрема, буде продовжена масштабна модернізація компанії в партнерстві з China Development Bank.

"З огляду на характер претензій ФДМ і їх зв'язок з діями попередніх власників "Укртелекому", "ЕСУ" вважає за необхідне досягнення розумного компромісу щодо виконання приватизаційних зобов'язань", - відзначили в компанії.

Нагадаємо, Фонд держмайна в травні 2011 року продав 92,79% акцій Укртелекому українській "дочці" австрійської компанії EPIC - фірмі ЕСУ - за 10,5 млрд гривень.

Потім ЕСУ перепродала цей актив групі СКМ Ріната Ахметова. Бізнесмен став власником компанії опосередковано.

Він придбав у EPIC 100% акцій компанії UА Тelecominvest Limited, якій належать корпоративні права українського ТОВ "ЕСУ".

Остання компанія є безпосереднім власником Укртелекому, контролюючи майже 93% акцій компанії.

Як повідомлялося, державні Ощадбанк та Укрексімбанк вимагають через суд стягнути борги з ЕСУ в розмірі 1,1 мільярда гривень та 2,83 мільярда гривень відповідно.

Укрексімбанк купив облігації ЕСУ номіналом 2,24 млрд гривень у квітні 2013 року. У березні 2017 року ЕСУ повинна була погасити облігації, однак цього не зробила.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко повідомляв, що компанія "Укртелеком" була приватизована кіпрською компанією фактично безкоштовно.

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Економічна правда